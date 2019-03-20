　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

新北5個漁會有2名女總幹事　金山貢寮女力表現耀眼受關注

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力表現耀眼受關注。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 金山區漁會總幹事朱麗鑾1990年進入漁會，2013年擔任總幹事關注金山磺港傳統魚法「蹦火仔」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市除了5區漁會有2位女總幹事，金山區朱麗鑾、貢寮區林麗美兩位女總幹事深耕在地特色，表現也相當耀眼，將一級漁業加值成二、三級產業，開創漁業新願景，歡迎大家到金山磺火季船遊體驗，到貢寮品嚐正港頂級貢寮鮑。

金山區漁會總幹事朱麗鑾1990年進入漁會，2013年擔任總幹事關注金山磺港傳統魚法「蹦火仔」。「蹦火仔」是利用電石（碳化鈣）遇水產生乙炔的易燃性氣體，以點火槍點燃瞬間產生強大火光，吸引趨光性強的青鱗魚等，再利用叉手網撈魚。目前在金山僅存4艘蹦火仔漁船，為將這項傳統漁法保存。

總幹事朱麗鑾歷經多方奔走及農業局的輔導下，2015年將蹦火仔漁業登錄為新北市文化資產，並結合周邊旅宿、商圈及溫泉會館，發展觀光行程，帶動金山地區經濟發展。蹦火仔漁船在每年5月至9月的夜間作業，在漆黑海水中剎時看見漁船的火光及魚群飛躍，伴隨震撼聲響，令人難忘。

▲ 新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力表現耀眼受關注。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 貢寮區漁會總幹事林麗美則深耕漁業推廣多年，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造品牌「貢寮鮑」。

貢寮區漁會總幹事林麗美則深耕漁業推廣多年，為發揚東北角得天獨厚的環境，與農業局合作，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造品牌「貢寮鮑」，與進口漁產做出市場區隔。為提升漁產品價值，更發展相關水產加工品，行銷全國知名餐廳與眾多漁產品特展，創造約1.5億的產值！貢寮區漁會的貢寮鮑罐頭禮盒榮獲農委會「2016十大創新產品」佳作獎項，更榮獲「2016年農漁會百大精品」的肯定。

農業局表示，在傳統的農漁村產業，以女性角色觀點切入，不但促使傳統文化保存，亦在行銷漁產品上注入創新想法，使農漁業開創另一番風貌。在新北市除了5區漁會有2位女總幹事，比例近四成，其餘農漁會近半數主管由女性擔任，在工作表現亦相當耀眼。

ET快訊
快訊／迪士尼、福斯正式合併！《X戰警》回歸《復仇者》
法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」鬆口曝：想結婚
吳亞馨掉半球…鏡面反射「半裸男」！杜拜奢華行程曝光

關鍵字：新北,女性,漁會,總幹事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

返家驚見女友床戰舊愛　他殺死情敵前「抽菸2分鐘」多判7年徒刑

急煞逼車畫面曝！「他擋道不讓路」　運將狂追男大生1.5公里　

高雄最狂阿嬤！騎電動車載大床墊「一路磨」　警傻眼：無法可罰

女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

新北5個漁會有2名女總幹事　金山貢寮女力表現耀眼受關注

海上14小時驚魂　海巡署巡邏艇「拖」回擱淺膠筏

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

新北5個漁會有2名女總幹事　金山貢寮女力表現耀眼受關注

海上14小時驚魂　海巡署巡邏艇「拖」回擱淺膠筏

桃園市八德國小大火　學童全數逃出

貼心、熱心、窩心　陸男讚台灣警察「三心級服務」

全國首創整合在地救災資源 　守護安全大台南

加強涉毒熱點巡查　永康警查獲毒品咖啡包

關懷外籍移工 檢警前進科學園區宣導反毒

黃偉哲上任90天　市府急推短片展現成果

洗澡是基本人權　國際獅子會300G2區32獅友捐到宅沐浴車

台南調降房屋稅　高思博：肯定支持

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

桃猿吉祥物突如其來熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

批新課本難產、放水　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施

星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

開車腰酸背痛不用打「控八控控」　你只需要一台福特全新Focus

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

快訊／迪士尼、福斯正式合併　《X戰警》確定回歸《復仇者》

還在談判離婚就不顧妻子反對帶走孩子　男觸法最重判7年

肩頸痠痛電一下！他回家痛到睡不著　醫點出「禁忌族群」

故宮副院長李靜慧請辭！上一秒才被質疑：為何放任院長新兵打仗

地方熱門新聞

桃市八德國小校舍大火　幸無人受..

迎接全期開幕　華泰名品城聯合徵..

酒測2.43抽血變0　這東西惹..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

藍軍砲轟黃偉哲　台南房屋稅是詐..

台南調降房屋稅　別忘記今年凍漲

父母半夜吃消夜 　7歲童被反鎖..

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

加強涉毒熱點巡查　警查毒品咖啡

黃偉哲上任90天　市府急推成果..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

長照不老　蘭院學生與長輩歡樂

陸男讚台灣警察「三心級服務」

全國首創整合在地救災資源 　守..

更多熱門

相關新聞

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

新北市三重區19日深夜傳槍響！有多名男子持刀、信號槍至三重區碧華街開槍燒車嗆聲。警消獲報後立即到場，已將鬧事的幾名男子逮捕。有民眾指出，目前火勢已被撲滅，另有看到鬧事的人上車逃逸。

老梅綠石槽　整片綠毛毯還要等等

民安5號演習　規模歷年之最

新北三大水產保育區違捕　有檢舉獎金

視察人行道工程　侯友宜：打造安全交通環境

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

網友認證「最不想娶」女生Top10！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小王

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！女方超辣真面目曝光

辜莞允露美胸「貼上小鐘」　男粉暴動：碰到了

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面