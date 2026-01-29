台東縣校長會議登場　面山體驗凝聚共識共創2026博覽會亮點

▲校長會議面山體驗凝聚共識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣中小學校長會議29日在鹿鳴溫泉酒店舉行，邀集全縣中小學校長齊聚一堂，共同參與教育政策研討與實務交流。上午議程聚焦教育政策與未來發展方向，下午則安排校長們前往龍田國小第二營區，實地體驗「面山學校」課程，藉由戶外探索活動凝聚團隊共識，為「2026台東博覽會」的教育主軸共同擘劃亮點。

縣府表示，此次會議除感謝岩灣國小李怡宏校長、初鹿國小黃潮源校長及東成國小溫文龍校長等三位退休校長，長年對教育工作的無私奉獻外，也期勉教育團隊透過實體互動與體驗式學習，強化彼此信任與合作，攜手為台東教育發展注入更多能量。

上午會議重點圍繞「2026台東博覽會」的共創規劃，特別針對「台東棒球展」與「教育博覽會」進行討論，期盼整合教育資源與在地棒球文化特色，凝聚各校力量，共同打造博覽會亮點。縣府教育處長蔡美瑤致詞時指出，校長是校務推動的關鍵領航者，除落實教育政策外，也應同步提升校園風險管理與安全意識。會中並由蔡美瑤處長代表縣長饒慶鈴，頒贈紀念品予退休校長，感念其多年來帶領團隊守護學生成長的付出。

下午的面山學校體驗活動於龍田第二營區展開。蔡美瑤表示，台東縣自106年起積極推動面山教育，落實「真實體驗，深化學習」的教育理念，透過引導學生走出教室、親近自然，培養「親山、愛山、敬山」的環境價值。她指出，山野探索不僅能鍛鍊體能，更能培養品格韌性、獨立思考能力與勇於面對未知的精神，並在團隊合作中體悟團結共好的核心價值。

在專業講師帶領下，校長們分組參與多項探索課程，高空體驗包括「高空獨木橋」、「漫步在雲端」與「斷橋」等挑戰項目，低空課程則透過「賞鯨船」與「隔島作戰」，練習溝通協調與彼此支援。教育處指出，台東得天獨厚的山林環境是最佳的學習場域，面山活動的核心不僅是挑戰體能，更在於於合作中建立信任，強化團隊默契，這樣的經驗也將轉化為推動教育工作的堅實力量。

縣長饒慶鈴表示，期盼透過此次結合政策研討與實務體驗的校長會議，促進各校間的交流與情感連結，並將活動中累積的團隊共識與熱忱帶回校園，在務實的校務經營中持續精進，與縣府攜手為台東孩子打造更優質的學習環境。