　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

▲台南市多所學校參加健康飲食小主播競賽，憑創意播報勇奪全國佳績。（記者林東良翻攝）

▲台南市多所學校參加健康飲食小主播競賽，憑創意播報勇奪全國佳績。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市推動飲食教育成果再傳捷報！善化國中、建興國中、崑山國小及崇明國小，參加教育部國教署辦理的「2025年度飲食教育創意競賽—第四屆健康飲食小主播」，憑藉扎實的飲食教育理念、創意播報內容與多元呈現方式，從全國百餘支參賽隊伍中脫穎而出，分別榮獲國中組第三名、佳作，以及國小中低年級組佳作，展現台南深耕食育的亮眼成果。

市長黃偉哲表示，飲食教育是孩子一生健康的重要基礎，也是城市永續發展的關鍵起點。台南市長期將健康飲食、在地食材與生活教育緊密結合，讓學生不只「吃得營養」，更能「吃得聰明、吃得安心」。此次學生以小主播形式主動傳遞正確飲食觀念，不僅展現學習成果，也讓健康飲食理念走進校園、家庭與社區，深具教育意義。

教育局長鄭新輝指出，台南自2019年起率先全國推動「健康體適能與飲食教育行動計畫」，整合營養師專業，製作教材、懶人包、教具及多元影音資源，並彙編成營養教育專書供校園使用，搭配校本課程與多元教學活動，讓學生在日常學習中理解均衡飲食的重要性，本次競賽成果正是最佳證明。

教育局說明，本競賽以學生擔任小主播進行播報，內容涵蓋校園飲食心得、健康飲食概念、食材溯源及食品產製流程等，全國共徵得177件作品，最終選出35件進入決賽。各隊透過播報、短劇、角色扮演等多元形式呈現，台南隊伍表現亮眼，深獲評審肯定。

其中，善化國中謝美御、曾子芩同學以作品《時旬「芝」味，善化好食光》，在教師邱鈺真、蔡芝蕎指導下，選用善化黑芝麻、火龍果、南瓜、學甲虱目魚、關廟鳳梨等在地食材，結合國中生營養需求設計菜單，榮獲國中組第三名。

建興國中吳宇謙同學在教師古佳潔指導下，以《少年書生的私房營養菜單》二度參賽，榮獲國中組佳作及最佳表演獎。作品以古代書生赴京趕考為創意主軸，強調均衡營養對學習力與專注力的重要性，並兼顧營養、經濟與實務可行性，展現高度實作能力。

國小組方面，崑山國小與嘉義市秀林國小合作，以《牛奶鈣質大追蹤：喝多少牛奶能幫助長高》榮獲國小中低年級組佳作；崇明國小則以《古都小勇士的食材探險任務》，透過角色扮演、科學實驗及AR互動短劇，將食安與食材溯源知識融入學習，同樣獲得佳作肯定。

教育局補充，除國中小表現亮眼外，國立台南女中與國立新營高工也於高中組競賽中分別獲得佳績，顯示台南各學段推動食育政策成果全面開花。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

嘉義犬隻遭新型山豬吊困住　家畜所呼籲勿非法設陷阱

一封Email差點掏空公司！企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

嘉義犬隻遭新型山豬吊困住　家畜所呼籲勿非法設陷阱

一封Email差點掏空公司！企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

地方熱門新聞

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

爭搶春節商機　「大江」好康齊發

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

「桃小巴」新增10條路線　2/1起上路

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

移民署桃園站　力推新住民獎助學金

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

桃園加強防疫！154家養禽場全力阻擋禽流感擴散

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

男子潛入山區農場偷走9.16公斤電纜線遭警查獲法辦

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

喝酒別賭命　東港警2/2加強取締酒駕

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐

更多熱門

相關新聞

台南教育局成立「午餐保健科」專責營養與校園防疫

台南教育局成立「午餐保健科」專責營養與校園防疫

為全面提升學校午餐品質與學童健康照護，台南市教育局於1月30日正式成立「午餐保健科」，將原隸屬於「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，專責統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等業務，展現市府對學童營養與健康議題的高度重視。

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店供電異常

變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店供電異常

即／不爽鄰居半夜洗澡太吵！廚師亂刀殺了他

即／不爽鄰居半夜洗澡太吵！廚師亂刀殺了他

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

關鍵字：

台南健康飲食小主播佳績

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面