「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

▲台南市多所學校參加健康飲食小主播競賽，憑創意播報勇奪全國佳績。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市推動飲食教育成果再傳捷報！善化國中、建興國中、崑山國小及崇明國小，參加教育部國教署辦理的「2025年度飲食教育創意競賽—第四屆健康飲食小主播」，憑藉扎實的飲食教育理念、創意播報內容與多元呈現方式，從全國百餘支參賽隊伍中脫穎而出，分別榮獲國中組第三名、佳作，以及國小中低年級組佳作，展現台南深耕食育的亮眼成果。

市長黃偉哲表示，飲食教育是孩子一生健康的重要基礎，也是城市永續發展的關鍵起點。台南市長期將健康飲食、在地食材與生活教育緊密結合，讓學生不只「吃得營養」，更能「吃得聰明、吃得安心」。此次學生以小主播形式主動傳遞正確飲食觀念，不僅展現學習成果，也讓健康飲食理念走進校園、家庭與社區，深具教育意義。

教育局長鄭新輝指出，台南自2019年起率先全國推動「健康體適能與飲食教育行動計畫」，整合營養師專業，製作教材、懶人包、教具及多元影音資源，並彙編成營養教育專書供校園使用，搭配校本課程與多元教學活動，讓學生在日常學習中理解均衡飲食的重要性，本次競賽成果正是最佳證明。

教育局說明，本競賽以學生擔任小主播進行播報，內容涵蓋校園飲食心得、健康飲食概念、食材溯源及食品產製流程等，全國共徵得177件作品，最終選出35件進入決賽。各隊透過播報、短劇、角色扮演等多元形式呈現，台南隊伍表現亮眼，深獲評審肯定。

其中，善化國中謝美御、曾子芩同學以作品《時旬「芝」味，善化好食光》，在教師邱鈺真、蔡芝蕎指導下，選用善化黑芝麻、火龍果、南瓜、學甲虱目魚、關廟鳳梨等在地食材，結合國中生營養需求設計菜單，榮獲國中組第三名。

建興國中吳宇謙同學在教師古佳潔指導下，以《少年書生的私房營養菜單》二度參賽，榮獲國中組佳作及最佳表演獎。作品以古代書生赴京趕考為創意主軸，強調均衡營養對學習力與專注力的重要性，並兼顧營養、經濟與實務可行性，展現高度實作能力。

國小組方面，崑山國小與嘉義市秀林國小合作，以《牛奶鈣質大追蹤：喝多少牛奶能幫助長高》榮獲國小中低年級組佳作；崇明國小則以《古都小勇士的食材探險任務》，透過角色扮演、科學實驗及AR互動短劇，將食安與食材溯源知識融入學習，同樣獲得佳作肯定。

教育局補充，除國中小表現亮眼外，國立台南女中與國立新營高工也於高中組競賽中分別獲得佳績，顯示台南各學段推動食育政策成果全面開花。