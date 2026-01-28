「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話　網友發文提醒南紡逛街民眾注意

▲有男子在南紡購物中心搭電梯時會主動搭話女性民眾，詢問「要幫妳綁頭髮嗎？」，因舉止怪異網友提醒寒假期間家長要留意孩童安全。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

寒假期間百貨商場人潮增加，有網友近日在社群平台發文提醒，表示日前在台南南紡購物中心搭乘電梯時，遇到一名陌生男子主動搭話，詢問「要幫妳綁頭髮嗎？」，內容讓人感到不適，網友呼籲家長帶著孩童外出時多加留意周遭狀況，引發不少網友關注。

原PO指出，1月25日上午約11時，於南紡購物中心B2搭乘電梯準備前往5樓劃位時，在2樓進來一名穿著綠色風格外套的男子。該名男子一進電梯，便對站在角落的一對母女說話，起初聽不清楚內容，直到第二次才聽見對方詢問「要幫妳綁頭髮嗎？」。

原PO表示，對方在遭到明確拒絕後，於3樓隨即離開電梯，整個過程並未發生肢體接觸，也無法判斷其真正來意，但因對方的行為讓人感到不舒服，仍決定將經驗分享出來，提醒有帶小孩的家長多加注意，「現在寒假開始，逛街的孩子也要更留意身邊的人」。

該則貼文後續也引發網友理性討論，另有網友補充背景指出，自己曾參與自閉症相關活動，該名男子疑似曾是活動參與者之一。該名網友說明提到，自閉症者在社交互動與界線判斷上，可能與一般人有所不同，常出現重複行為或不恰當的社交嘗試，但在過往活動中並未出現傷害他人的情形。但網友也強調，無論行為背後原因為何，只要讓人感到不舒服，都應直接拒絕，必要時可嚴肅喝止並立即離開現場，同時呼籲網友在留言與討論時保持理性與尊重，避免過度標籤或獵巫。

不少家長也留言認同提醒的重要性，認為在公共場所提高警覺並不等於歧視，而是基本的自我保護。也有網友呼籲，商場與公共空間可持續加強巡查與宣導，讓民眾在安心與尊重之間取得平衡。

台南市警一分局莊敬所指出，本案未接獲相關報案，經詢問南紡安管處，查詢暫無似類投訴，將加強與南紡購物中心聯繫。另將派員調閱相關影像特徵，加強辨識，以釐清相關案情。