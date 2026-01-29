科技消防再進化！東門分隊自研人員管制APP　勇奪市府創新競賽特優

▲台南市消防局東門分隊自研「新式人員管制APP」，在市府創新提案競賽中榮獲特優肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局東門分隊以科技創新強化救災安全再傳捷報！東門分隊以自行研發的「新式人員管制APP」，參加「台南市政府2025年度所屬機關學校創新提案競賽」，從眾多提案中脫穎而出，榮獲「特優」肯定，展現消防基層結合科技工具與實務經驗，推動智慧消防的亮眼成果。

本案研發團隊由中隊長蘇世章率領，成員包括陳志成、洪文志、林琦瑋等人，皆為長期投入第一線救災與分隊管理的實務幹部與同仁。團隊從日常勤務觀察到，傳統人員管制多仰賴紙本或人工登記，不僅耗時費力，也容易受災害現場環境影響，難以即時掌握人員位置與進出狀況，進而影響指揮決策與人員安全。

為解決上述問題，團隊著手規劃開發「新式人員管制APP」，結合行動載具與數位化表單設計，簡化操作流程，讓現場管制人員能快速完成進出場登錄、任務區域標註及時間紀錄，並即時呈現人員分布與狀態，協助指揮官在關鍵時刻做出更精準判斷。

消防局指出，該系統亦預留後續整合與擴充彈性，可望與既有勤務管理或調度系統串接，形成完整的人員安全管理鏈，降低人員遺漏風險，進一步強化整體救災安全防護。

中隊長蘇世章表示，此次獲獎是團隊共同努力的成果，也是基層同仁將理論、經驗與科技應用落實於實務的具體展現。未來將依實際演練與出勤經驗，持續滾動修正與優化APP功能，配合消防局智慧化與數位治理方向，爭取在更多勤務場域中導入使用。

第七大隊大隊長石家源也肯定指出，本案從基層實務問題出發，精準點出大型災害現場人員管制的重要性，透過數位工具讓「人看得見、安全管得到」成為標準作業流程，期盼在演練與實際救災中持續精進系統應用效能。

消防局長楊宗林表示，消防局近年積極推動「智慧消防」與「數位化勤務管理」，東門分隊能以自主研發成果在市府創新競賽中奪得特優，正是第一線同仁創新能量與團隊合作的最佳寫照。他強調，人員安全是所有救災工作的核心，新式人員管制APP不僅有助降低疏漏風險，也能作為事後檢討與戰術精進的重要依據。

市長黃偉哲對此成果表示高度肯定，並感謝消防同仁長期堅守防救災第一線的辛勞付出。他指出，市府將持續支持各機關透過創新提案機制，把基層的實務觀察轉化為具體行動，善用科技工具提升公共服務品質與市民安全，朝向更智慧、更具韌性的安全城市邁進。