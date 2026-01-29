不用揹肥料了！科技農機下田　7公頃農田施肥一日完工

▲科技農機讓傳統施肥工時大減，透過協助，現在7公頃稻田不到一天就能完成施肥，讓農民相當驚豔。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

稻田施肥不再是彎腰揹肥料的苦差事！泰霖生物科技有限公司攜手保證責任雲林縣乳牛生產合作社堆肥場，並結合東海大學智慧暨精緻農業學位學程農業機械耕作團隊，導入大型機械進行撒肥作業，農民只需要坐在田邊，輕鬆看著機具快速完成過去得忙上好幾天的施肥工程。

泰霖生物科技公司大型撒佈車、東海大學大型耕犁機29日上午浩浩蕩蕩開進和興村，為農民撒肥，這是湖口鄉農會舉辦的「農業部115年幸福農村推動計畫」觀摩會，示範面積約7公頃稻田，以大型機具進行有機質肥料撒佈到翻耕；相較傳統人工或小型機具施肥方式，可省去好幾天的工時，現場農民忍不住笑說，「以後在田邊納涼看機器跑就好」。

▲相較傳統人工或小型機具施肥方式，科技讓農民省去好幾天的工時，現場農民忍不住笑說，「以後在田邊納涼看機器跑就好」。（圖／記者游瓊華翻攝）



泰霖生物科技有限公司董事長張國庸表示，農業部透過補助，鼓勵農民使用「國產推薦品牌有機質肥料」政策，逐步減少化肥，引導農業走向友善、永續生產，此次施作的是雲林縣乳牛生產合作社堆肥場生產的農糧署推薦國產有機質肥料品牌，為雞糞、牛糞加上木黴菌等製作，大大降低有機質肥料最為人詬病的異味問題並有助改善土壤、提升稻作根系健康，兼顧環境友善、農田肥力與農民接受度。

由農民暱稱為「大怪獸」的大型撒佈車將有機質肥料均勻撒佈於稻田，隨後立即搭配東海大學機耕隊農機進行翻耕，撒肥加翻土一次完成。張國庸說，肥料撒佈會更平均，同步達到鬆土、提升土壤通氣性與保水力效果，並有效減少異味逸散，而一貫化服務從肥料供應、農機調度到實際田間作業，農民無需多方聯繫、安排人力，省去溝通與執行上的麻煩，1公噸裝太空袋裝卸效率更高，也有效降低包材浪費與環境負擔。

東海大學智慧暨精緻農業學位學程兼任副教授黃俊欽指出，施用有機質肥料在農作操作中本來就是應做的良性循環，加上大型機具協助，讓農民接軌科技，省時省工又省錢，且施用國產推薦品牌有機質肥料，還能幫農地增加碳匯，大型企業都將需要農業的碳權來平衡碳排放，也是未來農民所擁有的隱形利益，更是未來趨勢。

泰霖生物科技多次與各農會、縣市政府等合作辦理大型機械撒肥，並協助花蓮光復鄉等災區復耕計畫、執行農業部「青蔥穩產栽培技術擴散計畫」等，累積豐富實務經驗並獲得農民肯定。此次再度結合國產優質有機質肥料、學術單位與智慧農機服務，也被視為稻作邁向高效率、低勞力與永續農業的重要示範。