美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線　聚焦人才培育新創合作

▲桃園青年局侯佳齡局長表示，桃園天際線加速器為青年與國際夥伴交流的重要平台。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局表示，美國愛達荷州微電子學研訪問團29日由商務廳教育與高科技專案管理總監 Tracy Day，帶領涵蓋州政府代表、全球半導體大廠美光科技（Micron）、產業公協會及頂尖學研單位人員，參訪桃園天際線基地，期透過實地交流，深化雙方在人才培育、新創合作與產業鏈結等面向的互動。

青年局局長侯佳齡表示，桃園天際線加速器為青年與國際夥伴交流的重要平台，本次愛達荷州微電子生態圈夥伴來訪，有助於海外夥伴快速理解桃園的產業優勢與創業環境期盼。

▲美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線。（圖／青年局提供）

桃園青年創業與科技人才能量充沛，並且位居臺灣高科技產業廊帶的關鍵核心位置，藉由此次活動，期許引入更多國際新創生態系夥伴來桃園深度合作，促成長期且具體的交流機制，為後續建立持續性的青年與科技人才交流奠定良好基礎。

活動中亦安排桃園在地新創團隊進行技術分享，精選5家專注於 AI、智慧農業及智慧製造領域的新創團隊進行 Pitch 簡報，包括天際線加速器洺鈞畜產及全瑩生技、安東基地的采鑛數據科技公司、互宇向量公司、中原大學育成中心的矽眾科技公司、中央大學育成中心的伊斯酷軟體科技公司以及昱叡電子公司。

面對來自美光科技及當地多所工程學院的專家，新創團隊展示其技術應用場景與實際解決方案，並分享 AI 優化的創新模式，現場交流熱絡，展現桃園新創團隊的技術實力與市場潛力。