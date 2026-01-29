　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線　聚焦人才培育新創合作

▲美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線

▲桃園青年局侯佳齡局長表示，桃園天際線加速器為青年與國際夥伴交流的重要平台。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局表示，美國愛達荷州微電子學研訪問團29日由商務廳教育與高科技專案管理總監 Tracy Day，帶領涵蓋州政府代表、全球半導體大廠美光科技（Micron）、產業公協會及頂尖學研單位人員，參訪桃園天際線基地，期透過實地交流，深化雙方在人才培育、新創合作與產業鏈結等面向的互動。

青年局局長侯佳齡表示，桃園天際線加速器為青年與國際夥伴交流的重要平台，本次愛達荷州微電子生態圈夥伴來訪，有助於海外夥伴快速理解桃園的產業優勢與創業環境期盼。

▲美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線

▲美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線。（圖／青年局提供）　

桃園青年創業與科技人才能量充沛，並且位居臺灣高科技產業廊帶的關鍵核心位置，藉由此次活動，期許引入更多國際新創生態系夥伴來桃園深度合作，促成長期且具體的交流機制，為後續建立持續性的青年與科技人才交流奠定良好基礎。

活動中亦安排桃園在地新創團隊進行技術分享，精選5家專注於 AI、智慧農業及智慧製造領域的新創團隊進行 Pitch 簡報，包括天際線加速器洺鈞畜產及全瑩生技、安東基地的采鑛數據科技公司、互宇向量公司、中原大學育成中心的矽眾科技公司、中央大學育成中心的伊斯酷軟體科技公司以及昱叡電子公司。

面對來自美光科技及當地多所工程學院的專家，新創團隊展示其技術應用場景與實際解決方案，並分享 AI 優化的創新模式，現場交流熱絡，展現桃園新創團隊的技術實力與市場潛力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／力積電通知停產　IC設計廠急發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

傳愛給創世基金會！　台電桃園區處員工自發集資送暖

美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線　聚焦人才培育新創合作

新北鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

不用揹肥料了！科技農機下田　7公頃農田施肥一日完工

台東縣校長會議登場　面山體驗凝聚共識共創2026博覽會亮點

車輛爆胎拋錨路旁　多良警即時警戒疏導防事故

長者夜間外出未歸　卑南警即時搜尋平安尋回

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

防制毒品入侵校園　台東少年警察隊進行反毒宣導

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

傳愛給創世基金會！　台電桃園區處員工自發集資送暖

美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線　聚焦人才培育新創合作

新北鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

不用揹肥料了！科技農機下田　7公頃農田施肥一日完工

台東縣校長會議登場　面山體驗凝聚共識共創2026博覽會亮點

車輛爆胎拋錨路旁　多良警即時警戒疏導防事故

長者夜間外出未歸　卑南警即時搜尋平安尋回

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

防制毒品入侵校園　台東少年警察隊進行反毒宣導

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

【表明無意願】參選北市長？賈永婕：絕對不可能　喊：交給有市政經驗的人

相關新聞

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

桃園市政府青年局局長候佳齡15日出席「A8桃園智慧產業加速器」招募說明會表示，A8加速器基地以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於「智慧製造」、「智慧醫療」及「綠色科技」三大領域，打造企業與新創的交流平台，為新創提供接軌市場與商務拓展的機會，即起迄1月29日邀請具潛力的新創團隊報名參與。

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

全國首創「桃園國際學生節」　即起報名

全國首創「桃園國際學生節」　即起報名

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

關鍵字：

美國愛達荷州學研團桃園天際線桃園青年局

讀者迴響

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面