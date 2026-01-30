　
地方 地方焦點

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險　王正坤：醫美副作用要重視

記者林東良／台南報導

2026年IMCAS世界美容醫學大會於1月29日至31日在法國巴黎舉行，吸引來自全球超過100個國家、逾1萬5千名皮膚科醫師、整形外科醫師及醫學美容專家齊聚一堂，大會聚焦「注射安全」、「併發症預防」與「高風險副作用治療」，並正式發布多起玻尿酸「遲發性腫塊」的國際案例，引發全球醫界高度關注。

受邀出席大會的台灣藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師指出，近年臨床上陸續出現不少案例，患者在玻尿酸注射後數年才突然出現硬塊、腫脹甚至反覆發炎，顯示填充物副作用並非短期風險，而是可能長期潛伏。

王正坤醫師說明，遲發性玻尿酸腫塊的成因多與慢性免疫反應有關，可能因素包括感染、纖維化、延遲性過敏反應等。常見誘發條件包含近期感染、疫苗接種、牙科治療、上呼吸道感染、免疫狀態改變，甚至長期壓力與作息失衡，都可能觸發免疫系統對殘留填充物產生攻擊反應。

他進一步指出，部分病例會在玻尿酸腫塊外圍形成纖維包膜（capsule莢膜），導致填充物難以自然吸收，使腫塊持續存在，甚至反覆復發。值得注意的是，這類腫塊副作用不只發生在玻尿酸，任何填充物或膠原蛋白增生劑，都可能出現類似風險。

在大會中，歐美醫師展示多張玻尿酸腫塊的超音波影像，腫塊在影像中呈現黑色，並清楚可見被纖維包膜包覆。王正坤醫師強調，臨床治療需依成因分流處理，核心原則包括：**抑制免疫發炎反應、合併抗生素治療細菌膜（Biofilm 生物薄膜）感染，若為玻尿酸殘留，則須搭配玻尿酸降解酶（hyaluronidase）進行溶解。**這套流程已成為歐美醫界共識，可有效降低慢性腫脹與反覆復發風險。

王正坤醫師同時分享第一線臨床快速判斷原則：「腫塊硬、不紅，先考慮免疫反應與包膜；腫塊紅、熱、痛，先懷疑感染；皮膚白、痛、冷，必須立即警覺血管栓塞。」透過清楚辨識與標準化流程，有助提升醫美注射的安全與處置效率。

王正坤醫師為企管博士及皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，長期於長榮大學、成功大學授課品牌管理、連鎖經營與美容醫學課程，並於成功大學附設醫院教授美容醫學逾20年。藝群醫美集團目前於全台設有22家醫美診所，並設有Dr.藝群保養品公司。

面對醫美市場快速成長，王正坤醫師直言：「安全，才是醫美產業能不能走得久的關鍵。」藝群醫學美容集團20多年來，每週固定舉辦醫師讀書會，建立副作用處理SOP、內訓教材與風險控管流程，期望以更嚴謹的安全標準，讓世界看見台灣醫學美容的專業實力。

467 2 1235 損失金額(元)

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

己研美學主張長期抗老才是關鍵

己研美學主張長期抗老才是關鍵

在醫美技術與臨床經驗不斷進化的背景下，抗老保養早已不只是追求改變，而是一種更成熟的選擇，專業判斷與醫療安全逐漸成為消費者更在意的核心價值。 過年將近，迎接「新年新肌象」，善用科技保養成為一場理性的過程：安心安全的療程、客製規劃的醫師，以及能夠陪伴肌膚狀態穩定前行的醫療院所。

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

海芙電音雙波主打「長跑型年輕」！

海芙電音雙波主打「長跑型年輕」！

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

