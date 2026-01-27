　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

▲南投縣政府警察局南投、草屯、埔里、集集分局卸、新任分局長聯合交接典禮案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警局新任南投、草屯、埔里、集集分局長進行聯合交接。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局進行人事異動，主任秘書由原南投分局長洪秋賢調任，南投分局長由彰化縣警局溪湖分局長蔡宏澤調任，草屯分局長由原集集分局長張基銘調任，埔里分局長由新竹縣警局橫山分局長陳孟君調任，集集分局長由金門縣警局金湖分局長王貞惠調任。

南投縣政府警察局卸、新任分局長交接典禮於1月26日在縣警局大禮堂舉行，由局長謝宗宏親自主持，典禮過程簡單而隆重。

▲南投縣政府警察局南投、草屯、埔里、集集分局卸、新任分局長聯合交接典禮案。（圖／記者高堂堯翻攝）

謝宗宏表示，感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固基礎，並期勉新任主任秘書及南投、草屯、埔里、集集等4個分局長在既有成果上持續精進，秉持為民服務精神、落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。

南投縣警局新任主任秘書、分局長簡歷如下：洪秋賢，中央警察大學第65期、中州技術學院機械與自動化工程學系研究所畢業，歷任臺中市警局警務正、保防科股長，南投縣警局信義分局長、彰化縣警局芳苑分局長、南投縣警局南投分局長；蔡宏澤，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市警局警務正、督察員、組長，宜蘭縣警局三星分局長、彰化縣警局溪湖分局長。

張基銘，淡江大學美國研究所碩士、中央警察大學行政管理學系研究所碩士畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查正、副隊長、隊長，南投縣警局集集分局長；陳孟君，中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，歷任臺中市警局警務正、組長，新竹縣警局橫山分局長；王貞惠，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市警局警務正、督察員、組長，金門縣警局金湖分局長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

上工撞到頭見紅　桃園中年板模工買刮刮樂中百萬

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

過年出國記得2/13前領護照！　外交部「教1招」免排隊快速換護照

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

【下月就退役】疑踹椅背遭運將丟包台64　替代役男醉倒遭4車輾亡

地方熱門新聞

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍獲縣府改善球場大禮

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌吃的、玩的全包

花蓮寒假續辦幸福午食券　近4千弱勢學生受惠

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年重溫開元眷村記憶

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

更多熱門

相關新聞

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

春節將至、金融機構現金交易量大，可能成為不法分子覬覦目標；草屯警分局為有效因應突發治安狀況發生，日前與土地銀行合作實施防搶演練，模擬搶匪持手槍搶劫並遭優勢警力逮捕，同時另一名共犯也於草屯鎮中正路上遭攔截圍捕，全程逼真。

台東、大武分局長聯合交接　縣府盼守護治安交通

台東、大武分局長聯合交接　縣府盼守護治安交通

金門警界布局再調整

金門警界布局再調整

假投資真性侵！南投惡狼2度硬上還討50萬封口費

假投資真性侵！南投惡狼2度硬上還討50萬封口費

草屯小客車涉毒駕　警起出一級毒品海洛因

草屯小客車涉毒駕　警起出一級毒品海洛因

關鍵字：

南投縣警局南投草屯集集分局長交接

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面