南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

▲南投縣警局新任南投、草屯、埔里、集集分局長進行聯合交接。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局進行人事異動，主任秘書由原南投分局長洪秋賢調任，南投分局長由彰化縣警局溪湖分局長蔡宏澤調任，草屯分局長由原集集分局長張基銘調任，埔里分局長由新竹縣警局橫山分局長陳孟君調任，集集分局長由金門縣警局金湖分局長王貞惠調任。

南投縣政府警察局卸、新任分局長交接典禮於1月26日在縣警局大禮堂舉行，由局長謝宗宏親自主持，典禮過程簡單而隆重。

謝宗宏表示，感謝卸任幹部多年來對南投縣治安維護與交通疏導工作的辛勤付出，為地方治安奠定穩固基礎，並期勉新任主任秘書及南投、草屯、埔里、集集等4個分局長在既有成果上持續精進，秉持為民服務精神、落實各項警政工作，確實完成上級交付任務，持續守護縣民生命財產安全。

南投縣警局新任主任秘書、分局長簡歷如下：洪秋賢，中央警察大學第65期、中州技術學院機械與自動化工程學系研究所畢業，歷任臺中市警局警務正、保防科股長，南投縣警局信義分局長、彰化縣警局芳苑分局長、南投縣警局南投分局長；蔡宏澤，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市警局警務正、督察員、組長，宜蘭縣警局三星分局長、彰化縣警局溪湖分局長。

張基銘，淡江大學美國研究所碩士、中央警察大學行政管理學系研究所碩士畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查正、副隊長、隊長，南投縣警局集集分局長；陳孟君，中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，歷任臺中市警局警務正、組長，新竹縣警局橫山分局長；王貞惠，中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市警局警務正、督察員、組長，金門縣警局金湖分局長。