檢舉達人看過來！新北三大水產保育區違捕　檢舉獎金2000元

▲▼ 新北三大水產保育區違捕，檢舉獎金每次2000元。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為保育海洋生物資源，新北市政府已於萬里區、瑞芳區及貢寮區等3處海域，劃設水產動植物繁殖保育區，針對多項水產動植物訂定管制採捕事項，並禁止使用潛水器材或非釣具類漁具採捕。新北市提供檢舉獎金，如民眾於保育區內發現違規情事，請協助通報檢舉，裁罰確定者每案有2000元檢舉獎金。

新北市保育區範圍廣大，分別為貢寮保育區73.8公頃、萬里保育區283公頃及瑞芳保育區124公頃，針對龍蝦、海膽、九孔及珊瑚礁魚類等物種限制可採捕體長大小，石花菜及麒麟菜等藻類限制採捕期，大法螺、珊瑚及礁石則完全禁止採捕。

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▲ 新北三大水產保育區內魚類成群棲息。

另外，禁止使用潛水器材採捕前述各項保育物種，及漁船使用網具進入保育區作業。為加強落實保育區管理，市府除辦理海上巡護工作，請巡防機關加強取締違規採捕行為，此外，輔導各區漁會成立巡守隊辦理保育區巡守工作，另提供檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉違規採捕行為。

漁業處提醒，檢舉需有具體內容，並附真實姓名，將予以保密，經查證屬實並裁罰確定者，每案發給2000元檢舉獎金。

農業局長李玟表示，無限制的採捕使海洋生物資源有枯竭之虞，保育區的採捕限制讓水產動植物有時間繁殖、增長，達到資源保育、增裕的功效。針對違規採捕行為，除了依靠政府部門積極查緝，強力執法之外，歡迎民眾來參與監督，共同守護海洋，讓保育措施得以落實，生物資源得以永續。

▲ 新北萬里保育區海岸風光。

▲ 新北貢寮水產保育區。