無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

▲無照駕駛最高罰6萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化交通秩序並降低無照駕駛風險，台東縣警察局提醒民眾，交通新制預計於2026年年初公布實施，屆時無照駕駛相關罰則將大幅加重，呼籲用路人務必遵守交通安全規則，共同維護行車與行人安全。

台東縣日前於台東市仁義北路發生一起行人遭機車撞擊後肇事逃逸案件，警方循線查緝後，順利查獲肇事車輛及肇事人。經查，肇事騎士為年僅15歲的少年，屬無照駕駛。警方除依公共危險罪嫌，將其移請台東地方法院少年法庭審理外，並依法開立舉發單，處理相關交通違規事項。

台東縣警察局指出，依規劃中的交通新制，未來汽車無照駕駛最高罰鍰將提高至新台幣6萬元，機車提高至新台幣3萬6千元，且一律當場移置保管車輛；另針對無照駕駛累犯，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰。

警方進一步說明，車主若明知駕駛人無照，仍將車輛借予使用，亦須負連帶責任，除車輛移置保管外，最重可吊扣車牌1年；若因無照駕駛肇事致人重傷或死亡，違規車輛更可能面臨沒入處分。

台東縣警察局交通警察隊隊長吳昇忠呼籲，家長應善盡監護責任，加強對未成年子女的約束與管教，切勿縱容未滿18歲少年無照駕駛。除車主將面臨高額罰鍰外，家長與少年亦須依法接受道路交通安全講習；倘若發生交通事故致人受傷，甚至肇事逃逸，少年須負刑事責任，家長亦須依法負擔連帶民事損害賠償責任。

警方強調，遵守交通安全規則不僅是法律義務，更是對自己與他人生命安全的基本尊重。台東縣警察局未來將持續加強取締無照駕駛等重大交通違規行為，並結合宣導與執法，全面提升用路人交通安全意識，確保每一位民眾都能平安返家。