陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃持續展開「鐵馬妃妃 Part 2 感恩溫暖鐵馬行」，29日下午來到下營區，首先前往下營上帝廟參拜玄天上帝，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，隨後自下營出發，騎乘鐵馬深入社區，將感恩化為實際行動，走進基層、走進人心。

陳亭妃表示，這趟鐵馬感恩行將一步一腳印騎遍大台南37個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程。她強調，「政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊」，希望用最貼近土地的方式，把感謝親自送到每一位鄉親手中。

陳亭妃指出，台南是一座擁有400年歷史的城市，面對未來，更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她表示，女性的力量在於包容與堅持，期盼以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近市民的日常生活。

此次感恩鐵馬行程中，陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」分送給鄉親，象徵未來365天天天與市民同行、陪伴在側，持續把對台南的承諾落實在每一天的行動中。

陳亭妃強調，順利通過初選只是責任的開始，未來仍將以鐵馬精神踏實前行，把支持化為前進的力量，朝「台南400年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與市民一同顧好台南這個家。