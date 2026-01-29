　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃持續展開「鐵馬妃妃 Part 2 感恩溫暖鐵馬行」，29日下午來到下營區，首先前往下營上帝廟參拜玄天上帝，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，隨後自下營出發，騎乘鐵馬深入社區，將感恩化為實際行動，走進基層、走進人心。

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，這趟鐵馬感恩行將一步一腳印騎遍大台南37個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程。她強調，「政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊」，希望用最貼近土地的方式，把感謝親自送到每一位鄉親手中。

陳亭妃指出，台南是一座擁有400年歷史的城市，面對未來，更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她表示，女性的力量在於包容與堅持，期盼以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近市民的日常生活。

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

此次感恩鐵馬行程中，陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」分送給鄉親，象徵未來365天天天與市民同行、陪伴在側，持續把對台南的承諾落實在每一天的行動中。

▲陳亭妃29日下午前往下營上帝廟參拜，感謝鄉親支持後再度騎鐵馬出發。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，順利通過初選只是責任的開始，未來仍將以鐵馬精神踏實前行，把支持化為前進的力量，朝「台南400年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與市民一同顧好台南這個家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

防制毒品入侵校園　台東少年警察隊進行反毒宣導

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

防制毒品入侵校園　台東少年警察隊進行反毒宣導

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

地方熱門新聞

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

爭搶春節商機　「大江」好康齊發

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

「桃小巴」新增10條路線　2/1起上路

移民署桃園站　力推新住民獎助學金

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

桃園加強防疫！154家養禽場全力阻擋禽流感擴散

男子潛入山區農場偷走9.16公斤電纜線遭警查獲法辦

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐

喝酒別賭命　東港警2/2加強取締酒駕

更多熱門

相關新聞

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

中央總預算遲遲未完成付委審查，引發地方政府運作與多項民生建設全面卡關，立委陳亭妃28日嚴正指出，台南市正首當其衝，若中央總預算持續遭凍結，恐將影響多達126項中央補助計畫，超過70億元經費面臨斷炊風險，涵蓋治水、交通、育兒與長照等關鍵政策，讓她直言「心情非常沉重」。

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

高嘉瑜吃醋喊「愛妃不吃瑜」　王世堅：博君一笑、她其實替陳亭妃高興

高嘉瑜吃醋喊「愛妃不吃瑜」　王世堅：博君一笑、她其實替陳亭妃高興

王世堅頻幫陳亭妃站台　高嘉瑜吃醋了：他現在只愛「妃」不吃「瑜」

王世堅頻幫陳亭妃站台　高嘉瑜吃醋了：他現在只愛「妃」不吃「瑜」

關鍵字：

陳亭妃下營鐵馬謝票

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面