高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

▲高雄春節「垃圾清運」時間表出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為迎接農曆新年到來，高雄市環保局配合市民歲末「除舊佈新」的大掃除習慣，已制定115年春節期間垃圾清運計畫，提供市民完善、順暢的垃圾收運服務。2月9日至15日期間加強大型垃圾清運，16日除夕上午提早清運垃圾後，當晚起至初三皆停收垃圾，初四起恢復。

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐

環保局表示，2月9日至15日期間將加強大型垃圾清運，並為確保垃圾清運順暢，15日(星期日)當日晚間加強清運；16日除夕各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓辛勞一整年的清潔隊員能返家與家人圍爐團圓。

17日至19日初一至初三停止清運垃圾；2月20日初四上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。

▲5大危險物品處理方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

5大危險物品處理方式一次看

環保局提醒，為確保清運安全，請市民務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車：

1.高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）請先排空，交由資源回收車回收。

2.食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）請加水後交付廚餘回收。

3.香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運。

4.鋰電池、行動電源：請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收。

5.滅火器、瓦斯桶，請交由原購買店家回收再利用。

環保局呼籲市民朋友務必落實垃圾分類與資源回收，以維護清潔隊員安全，避免垃圾車或焚化廠損壞，共同維護市容整潔迎接嶄新的馬年到來。