　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

▲▼ 高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄春節「垃圾清運」時間表出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為迎接農曆新年到來，高雄市環保局配合市民歲末「除舊佈新」的大掃除習慣，已制定115年春節期間垃圾清運計畫，提供市民完善、順暢的垃圾收運服務。2月9日至15日期間加強大型垃圾清運，16日除夕上午提早清運垃圾後，當晚起至初三皆停收垃圾，初四起恢復。

▲▼ 高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄春節「垃圾清運」時間表出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐

環保局表示，2月9日至15日期間將加強大型垃圾清運，並為確保垃圾清運順暢，15日(星期日)當日晚間加強清運；16日除夕各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓辛勞一整年的清潔隊員能返家與家人圍爐團圓。

17日至19日初一至初三停止清運垃圾；2月20日初四上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。

▲▼ 高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲5大危險物品處理方式一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

5大危險物品處理方式一次看

環保局提醒，為確保清運安全，請市民務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車：

1.高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）請先排空，交由資源回收車回收。

2.食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）請加水後交付廚餘回收。

3.香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運。

4.鋰電池、行動電源：請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收。

5.滅火器、瓦斯桶，請交由原購買店家回收再利用。

環保局呼籲市民朋友務必落實垃圾分類與資源回收，以維護清潔隊員安全，避免垃圾車或焚化廠損壞，共同維護市容整潔迎接嶄新的馬年到來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

科技消防再進化！東門分隊自研人員管制APP　勇奪市府創新競賽特優

近全盲仍勇敢追夢！宅港國小周君憲獲普仁獎　用音樂照亮人生

用行動參與城市未來　竹市115年青年志工隊招募開跑

豐原蛋雞場爆禽流感疫情　桃市針對154家養禽場加強8大防護網

玉里年貨大街「馬」上開逛！ 搶領200元消費券　集章換馬年燈籠

立百病毒境外風險升溫！孟加拉、印度現疫情　黃偉哲籲入境民眾提高警覺

喝酒別賭命　東港警2/2起「零容忍」抓酒駕

爭搶春節商機　「大江」福袋、發財金、純金元寶齊發

「桃小巴」貼心九人座小客車服務　新增10條路線2/1起上路

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

科技消防再進化！東門分隊自研人員管制APP　勇奪市府創新競賽特優

近全盲仍勇敢追夢！宅港國小周君憲獲普仁獎　用音樂照亮人生

用行動參與城市未來　竹市115年青年志工隊招募開跑

豐原蛋雞場爆禽流感疫情　桃市針對154家養禽場加強8大防護網

玉里年貨大街「馬」上開逛！ 搶領200元消費券　集章換馬年燈籠

立百病毒境外風險升溫！孟加拉、印度現疫情　黃偉哲籲入境民眾提高警覺

喝酒別賭命　東港警2/2起「零容忍」抓酒駕

爭搶春節商機　「大江」福袋、發財金、純金元寶齊發

「桃小巴」貼心九人座小客車服務　新增10條路線2/1起上路

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

「典Lu婚禮⭢許光漢見面會」 陶晶瑩「同框3男神」：心願達成

地方熱門新聞

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

爭搶春節商機　「大江」好康齊發

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

「桃小巴」新增10條路線　2/1起上路

移民署桃園站　力推新住民獎助學金

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

桃園加強防疫！154家養禽場全力阻擋禽流感擴散

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

男子潛入山區農場偷走9.16公斤電纜線遭警查獲法辦

喝酒別賭命　東港警2/2加強取締酒駕

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

更多熱門

相關新聞

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，今年迪化街商圈擴大禁菸範圍，成為「無菸城市」示範點，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區設置，同時在大稻埕碼頭右側設臨時吸菸區。蔣萬安昨日也指出，希望能夠做吸菸者、非吸菸者有效的分流。

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

基隆市議會旁水溝冒不明泡沫　環保局追來源

基隆市議會旁水溝冒不明泡沫　環保局追來源

嘉義空氣污染升級　環保局加強防制

嘉義空氣污染升級　環保局加強防制

中油林園廠又出事　攔油迴廊火警黑煙狂竄

中油林園廠又出事　攔油迴廊火警黑煙狂竄

關鍵字：

標籤:高雄垃圾春節清運垃圾分類環保局大型垃圾

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面