地方 地方焦點

車輛爆胎拋錨路旁　多良警即時警戒疏導防事故

▲多良警即時處置防範二次事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲多良警即時處置防範二次事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名盧姓民眾日前駕駛自小客車自台東出發，準備前往高雄處理個人事務，行經多良地區時，車輛突然出現異狀，無法繼續行駛，只得緊急停靠路旁查看。經初步檢視，發現車輛疑似故障拋錨，且對當地路況不熟悉，一時無法排除問題，遂撥打電話向警方請求協助。

多良派出所接獲報案後，立即派遣警員葉哲豪前往現場處理。警方抵達後，隨即於故障車輛後方停放巡邏車並開啟警示燈，設置警戒以確保現場安全。經協助檢視車況，確認係車輛右前輪不明原因爆胎所致。原擬協助更換備胎，惟盧姓民眾表示車上未備有備胎，短時間內無法自行排除故障。

考量該路段車流量大，若未即時處置恐影響交通安全，警方立即於現場實施交通警戒與疏導措施，引導往來車輛減速通行，並同步協助聯繫拖吊車前往處理。待拖吊車抵達後，員警在旁協助維持交通秩序，順利將故障車輛拖離現場，避免發生交通壅塞或二次事故。整起事件處置迅速妥善，盧姓民眾對警方即時伸出援手、耐心協助表達由衷感謝，並肯定警方為民服務的精神。

大武警分局提醒，民眾行前應確實檢查車況，並備妥備胎及相關行車裝備，長途行駛時更應提高警覺；若途中發生突發狀況，可立即撥打110請求警方協助。警方也將持續守護用路人安全，提供即時且必要的協助，確保交通順暢與行車平安。

