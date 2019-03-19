▲▼ 視察樹林山佳國小人行道工程，侯友宜：打造安全交通環境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜19日一早前往樹林區中山路三段，視察連結山佳火車站以及台鐵南樹林站的人行道工程。因工程路段包含山佳國民小學前方人行道，侯友宜特別要求工務局、交通局以及教育局通力合作，為學童及行人提供安全友善步行空間。

為改善山佳火車站與台鐵南樹林站之間的行人環境，由養工處進行人行道改善工程，施作總長度2,642公尺，預計2019年5月完成工程。侯友宜表示，友善的行人環境是進步城市的指標，期許相關工程可以在清明連假前完工，全面開放使用。

侯友宜在中山里簡炎輝里長導覽下，徒步前往鐵道地景公園，地景公園自2017年完工後，持續增加煤斗車、3D彩繪街、君子巷及巨幅的馬賽克磚拼貼牆面，以童趣風格介紹山佳當地文化，並由飛機起飛代表了山佳的進步與前進。

▲ 新北市長侯友宜欣賞樹林客家鄉親會，現場親自體驗擂茶DIY。

透過馬賽克磚創作拼貼出早期從煤礦洞的礦車到月台的火車、老車站、新車站到現代的電聯車，像是在時光旅行般的探索著山佳車站起源和成長，在這被山環繞的小鎮內，感受著「山仔腳」的季節感和人情味。

侯友宜也順著地景公園鐵軌步道步行前往參觀樹林客家藝文中心，來到充滿客家文化氣息的客家藝文館，由樹林客家鄉親會帶來最具客家代表性的「油桐花」舞蹈表演及二胡演出，現場也親自體驗擂茶DIY與搗齊粑。

侯友宜表示，感謝簡輝炎里長與客家鄉親會在山佳積極爭取許多特色地方建設，包括巨幅馬賽克拼貼牆以及山佳街上民宅牆面的3D彩繪，透過彩繪讓市民看到山佳煤礦歷史及農村意像，吸引遊客前來拍照打卡。

另外，特色公園「鹿角溪公園」轉型加入特色遊具的共融生態公園，是網路推薦親子共遊好地方，希望市府與里長、公所共同努力，為樹林打拚也讓更多人了解山佳的美。

▲ 新北市長侯友宜視察山佳鐵道地景公園。