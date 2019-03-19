　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

視察樹林山佳國小人行道工程　侯友宜：打造安全交通環境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 視察樹林山佳國小人行道工程 侯友宜：打造安全交通環境。（圖／新北市民政局提供）

▲▼ 視察樹林山佳國小人行道工程，侯友宜：打造安全交通環境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜19日一早前往樹林區中山路三段，視察連結山佳火車站以及台鐵南樹林站的人行道工程。因工程路段包含山佳國民小學前方人行道，侯友宜特別要求工務局、交通局以及教育局通力合作，為學童及行人提供安全友善步行空間。

為改善山佳火車站與台鐵南樹林站之間的行人環境，由養工處進行人行道改善工程，施作總長度2,642公尺，預計2019年5月完成工程。侯友宜表示，友善的行人環境是進步城市的指標，期許相關工程可以在清明連假前完工，全面開放使用。

侯友宜在中山里簡炎輝里長導覽下，徒步前往鐵道地景公園，地景公園自2017年完工後，持續增加煤斗車、3D彩繪街、君子巷及巨幅的馬賽克磚拼貼牆面，以童趣風格介紹山佳當地文化，並由飛機起飛代表了山佳的進步與前進。

▲ 視察樹林山佳國小人行道工程 侯友宜：打造安全交通環境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜欣賞樹林客家鄉親會，現場親自體驗擂茶DIY。

透過馬賽克磚創作拼貼出早期從煤礦洞的礦車到月台的火車、老車站、新車站到現代的電聯車，像是在時光旅行般的探索著山佳車站起源和成長，在這被山環繞的小鎮內，感受著「山仔腳」的季節感和人情味。

侯友宜也順著地景公園鐵軌步道步行前往參觀樹林客家藝文中心，來到充滿客家文化氣息的客家藝文館，由樹林客家鄉親會帶來最具客家代表性的「油桐花」舞蹈表演及二胡演出，現場也親自體驗擂茶DIY與搗齊粑。

侯友宜表示，感謝簡輝炎里長與客家鄉親會在山佳積極爭取許多特色地方建設，包括巨幅馬賽克拼貼牆以及山佳街上民宅牆面的3D彩繪，透過彩繪讓市民看到山佳煤礦歷史及農村意像，吸引遊客前來拍照打卡。

另外，特色公園「鹿角溪公園」轉型加入特色遊具的共融生態公園，是網路推薦親子共遊好地方，希望市府與里長、公所共同努力，為樹林打拚也讓更多人了解山佳的美。

▲ 視察樹林山佳國小人行道工程 侯友宜：打造安全交通環境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜視察山佳鐵道地景公園。

ET快訊
錄到一半暴走！趙正平怒「小心把妳腿打斷」利菁攝影棚嚇逃
北科大21歲女學生陳屍租屋處　昨天才跟3閨蜜聊到深夜
女檢採證女疑犯逼「全裸張腿揉胸」　法務部長氣炸下令清查
12：01規模4.7地震　宜蘭桃園最大震度3級、台北2級

關鍵字：新北,樹林,人行道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

被稱黑道大哥女人　女房東張淑晶告贏時報周刊獲賠15萬

路倒「長髮女」下身光溜溜　女警靠近一看超尷尬...是男的

視察樹林山佳國小人行道工程　侯友宜：打造安全交通環境

新北「勞動教育學院」免費招生　理性面對創造勞資雙贏

秀秀農場有機芭樂　微酸帶甜溫柔又健康

高齡駕駛體檢通過就可拿新駕照　屏東監理站啟動一站式服務

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

視察樹林山佳國小人行道工程　侯友宜：打造安全交通環境

新北「勞動教育學院」免費招生　理性面對創造勞資雙贏

秀秀農場有機芭樂　微酸帶甜溫柔又健康

高齡駕駛體檢通過就可拿新駕照　屏東監理站啟動一站式服務

獨／酒測值2.43瀕死！29歲男抽血逆轉變0　竟是「這東西」惹禍

賴清德角逐總統　蔡育輝：台南市國民黨議會黨團予以祝福

迎接全期開幕　華泰名品城大規模聯合徵才

打造綠色生命島　台東市建和部落栽植苦楝

花蓮海域出現小虎鯨、大翅鯨　民眾驚呼連連！

抗癌26年　馬漢忠出畫冊為父親圓夢

林依晨愛情保鮮4招　日日是好日

挺朱立倫力拼2020　侯友宜眼神超有愛

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

檢舉達人看過來！新北三大水產保育區違捕　檢舉獎金2000元

日本考古新發現！和歌山挖出「棘背龍」1.4公分牙齒化石

大專棒聯／北海科大成軍3年奪冠　教頭超嚴入隊先驗尿

網爆環保局收「不樂之捐」　韓國瑜駁斥：拿出證據來

成員80多人從農夫到醫生！超狂粉專「每天為你讀一首詩」停擺一年重啟

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

中職／新竹球場緊鄰民宅　林堅：跟紅襪、小熊一樣有特色

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

地方熱門新聞

酒測2.43抽血變0　這東西惹..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

番薯比籃球大！中埔農友4個月種..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳..

賴清德角逐總統　國民黨團予以祝..

三星兒童節　送雙色兩用包

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

花蓮海域出現小虎鯨、大翅鯨！

台二線電纜下地化　金山市區天際..

高雄怪客亂攻擊　30國中生遭推..

顏清標補請兒子婚宴　藍營大老合..

更多熱門

相關新聞

醋男醉砸車　誤認Uber司機是情敵

新北市樹林區一名徐姓Uber司機載一名女乘客前往樹林區中華路，抵達住家樓下時，社區突然衝出一名龔姓男子，不分青紅皂白就持棍棒朝司機的猛砸，把前後擋風玻璃、副駕駛座的玻璃都砸毀，警方獲報後將雙方帶回，這才知道龔男是女乘客的男友，誤以為女友另結新歡才會氣憤砸車。

台二線電纜下地化　金山市區天際變美了

興珍里長給弱勢孩童學習空間

新北未婚聯誼　專屬愛情照相館

萬金石馬拉松　北海岸萬人齊聚開跑

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

懷孕急結婚！單親媽要36萬聘金…網力挺

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面