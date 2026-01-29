學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

▲台南市教育局成立「午餐保健科」，專責統籌學校午餐、營養教育與校園健康政策。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升學校午餐品質與學童健康照護，台南市教育局於1月30日正式成立「午餐保健科」，將原隸屬於「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，專責統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等業務，展現市府對學童營養與健康議題的高度重視。

市長黃偉哲表示，市府長期重視校園營養午餐政策，面對中央「營養三法」陸續上路及教育部持續推動學校午餐政策，為確保學童飲食安全與營養均衡，即便在預算與人力相對吃緊的情況下，仍秉持「學童健康優先」的核心理念，整合資源成立專責單位，讓相關政策能更系統性推動，回應教育現場實際需求。

黃偉哲強調，「午餐保健科」的成立，不只是行政編制調整，更代表市府將學校午餐與健康照護視為教育政策的重要基礎工程，讓孩子能在安心、營養、健康的學習環境中成長。

教育局長鄭新輝指出，台南近年積極推動校園食農教育與營養素養提升，已連續多年在全國「食育力城市大調查」中，於「教育與文化構面」拿下全國第一，顯示台南在食育政策上的深耕成果。未來「午餐保健科」將整合營養師、校內教師與社區資源，深化營養教育與午餐管理，以「學生健康優先」為核心，建立更完整的營養教育與健康促進機制。

教育局也指出，過去多年台南在健康促進與飲食教育推動上成果豐碩，多所學校獲得「健康促進學校特色獎勵競賽」肯定，市府也連續四年榮獲地方政府辦理健康促進計畫特優縣市。透過「餐前五分鐘」飲食教育、視力與口腔保健推廣，以及營養師進校合作等策略，有效提升學生的健康行為與營養素養。

教育局強調，學校午餐不只是提供每日所需的飲食，更是培養健康觀念與生活素養的重要環節。未來將透過「午餐保健科」的專責運作，持續打造校園健康支持系統，讓台南的孩子在均衡飲食與友善健康的校園環境中，快樂學習、健康成長。