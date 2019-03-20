全國首創整合在地救災資源 　守護安全大台南

▲台南市消防局與奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區簽署合作備忘錄，以期災時在救災不足下可相互支援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

火災搶救過程往往需要投入大量救災資源，面對救災資源耗盡不足時，仰賴在地公民營機關提供救災能量實為方法之一，為此台南市政府與在地民間公民營企業救災資源進行整合，簽署合作備忘錄，並辦理搶救演練展現救災默契。

台南市雖貴為文化古都，但轄下仍有20餘處工業區，面對工廠林立，消防局雖將台南市劃分為七大區域，並在區域內備有各式消防車與救災資源因應，但救災能量並非無極限，在消耗殆盡下仍需仰賴在地公民營機關提供各式災害搶救資源。

台南市政府為整合台南市各公民營機關救災能量，由消防局主動調查台南市可無償提供救災資源之公民營機關，並將其造冊管理，其中因為奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區等3家公民營機關，對廠內消防與工安特別重視，均在廠區內自主成立消防隊，並採購消防車或器材車，現場除藉由演練展現在地公民營機關救災能量外，並與奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區簽署合作備忘錄，以期災時在救災不足下可相互支援。



台南市消防局李明峯局長表示，簽署備忘錄後，除對台南市民生命財產安全更有保障以外，亦展現黃偉哲市長守護大台南公共安全之決心。