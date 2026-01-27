臘八節送暖進高牆　佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

▲志工與雲林監獄人員展現公私協力關懷矯正工作的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

適逢農曆十二月初八臘八節，也是佛陀成道紀念日，歲末寒流來襲之際，佛光山雲林講堂前往雲林監獄，準備熱騰騰的臘八粥，分送給全體矯正人員與收容人，向一年來辛勤付出的第一線人員表達感謝，也為收容人送上溫暖與祝福，讓高牆內外在寒冬中多了一份人情溫度。

慧得法師表示，臘八節源自寺院歲末修行與感恩傳統，後來逐漸融入民間生活，成為迎接新年的重要節氣。臘八粥象徵感恩、祝福與圓滿，希望為長年投入矯正工作的同仁加油打氣，也陪伴收容人在歲末時節反思自省、迎向新生。並指出，矯正工作承載社會穩定的重要責任，同仁在教化、輔導與管理上付出大量心力，而收容人也在服刑期間努力學習與改過向善。

雲林監獄典獄長戴明瑋表示，感謝佛光山雲林講堂長期關懷矯正機構，以實際行動傳遞溫暖。臘八粥象徵祈福與團圓，也提醒同仁在繁忙工作中靜心思考，兼顧職責與家庭生活。他也期盼收容人珍惜在監學習技能與自我成長的機會，未來順利復歸社會，與家人重聚。

監方指出，透過宗教團體與社會資源的持續投入，讓矯正場域不僅是管理與約束的空間，也成為引導向善、重建人生的重要平台。未來也將持續結合民間力量，深化教化與輔導工作，協助收容人重返正軌。