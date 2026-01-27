學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

▲高大成說，溫男遭遇車禍與是否喝酒關係不大。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新北市1名溫姓男子25日凌晨疑與林姓多元計程車司機發生爭執，被丟包在台64快速道路上，慘遭4輛行經車輛輾過慘死。事發前溫男因飲酒才叫來計程車返家，被丟下車後疑因不勝酒力而倒臥路邊，有民眾認為若是清醒狀態，或許有機會逃過死劫。對此，法醫高大成今天（27日）受訪表示，溫男遭遇車禍與是否喝酒關係不大。

高大成表示，溫男遭丟包後連續被4輛車撞擊，從遺留在馬路上的血痕，可以判斷出哪次撞擊為致命原因，第一次、第二次至第四次，每一次遭輾的出血量都會不一樣，但通常第一次的出血量會最多。至於死者若沒喝酒就可能逃過死劫，這兩者之間應無關聯。

本案發生在25日凌晨，25歲溫姓男子酒後叫了多元計程車，欲從台北市文山區搭往新北市板橋區，上車後與46歲林姓司機發生爭執，林男一怒之下將溫男丟包在台64快速道路，溫男因酒醉倒臥在內側車道，隨後遭4輛來車連續輾過，當場慘死，警方調查後將林姓司機與4名駕駛（陳、邱、簡、魏）等5人，依過失致死罪送辦。

據了解，溫男畢業於知名頂大，擁有雙學士學位，在校表現優異，畢業後於鐵路警察局服替代役，下個月即將退伍。檢警今天上午針對溫男遺體進行相驗，溫男祖父母、父母、弟弟、男友均到場，溫母的啜泣聲不斷傳出，現場氣氛一片哀戚。