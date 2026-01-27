　
地方 地方焦點

1歲多女娃祖母隔代教養撐三代生活　南投家扶扶幼委員會寒冬送暖

▲一對枕頭一份陪伴、集結地方力量送暖，南投家扶扶幼委員會送暖行動，伴隨家庭走過寒冬。（圖／南投家扶中心提供）

▲南投家扶扶幼委員會送暖行動，伴隨弱勢家庭走過寒冬。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026年開春就有寒流接連來襲，南投家扶志工團體「扶幼委員會」近期發起寒冬送暖物資發放行動，自籌枕頭、乾糧等生活物資，由各區區主委親自跟著團隊一線社工深入社區，走訪扶助家庭，以實際行動關懷弱勢，傳遞社會溫暖。

生於其中一戶受助家庭、年僅一歲多的「小婷」，生母已過世，父親也未能負起照顧責任，祖父更中風臥床，家中原依靠高齡曾祖父到市場打零工、勉強負擔水電等基本開銷，但近日曾祖父不慎跌倒、只能留在家中休養，使家庭經濟雪上加霜、僅能仰賴社會福利資源挹注，勉強維持基本所需。

▲一對枕頭一份陪伴、集結地方力量送暖，南投家扶扶幼委員會送暖行動，伴隨家庭走過寒冬。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心指出，「小婷」祖母一肩承擔一家三代生活起居的照顧重任，儘管處境艱困，仍展現堅韌與正向態度，期盼能將小婷及就讀國小的哥哥平安養育長大，讓家庭未來有機會逐步脫離困境；區主委們走訪該戶送暖時，也深刻感受到扶助工作的迫切性。

▲一對枕頭一份陪伴、集結地方力量送暖，南投家扶扶幼委員會送暖行動，伴隨家庭走過寒冬。（圖／南投家扶中心提供）

▲一對枕頭一份陪伴、集結地方力量送暖，南投家扶扶幼委員會送暖行動，伴隨家庭走過寒冬。（圖／南投家扶中心提供）

扶幼委員會陳學堂主委表示，此次送暖行動不僅提供實質物資援助，更透過面對面的慰問與陪伴，讓扶助家庭感受到有人同行、不被遺忘，期盼協助家庭度過因經濟壓力、就業不穩或生活環境不便所帶來的困境，減輕生活負擔，也穩定家長與孩子的身心狀態；南投家扶中心主任李雅婷主任亦親自陪同扶幼委員會走進扶助家庭，進行需求普查與實地探訪，深入了解家庭現況，透過家庭的反饋更實質了解目前扶助家庭的樣貌、面臨的困境與風險。

依據南投家扶統計顯示，2025年已陪伴1734戶家庭、共2857位兒童及少年，並成功輔導多戶家庭邁向自立生活，開啟人生不同篇章；中心表示，未來將持續結合社會資源，深化服務內容，期盼為更多家庭帶來長遠而正向的改變。

1歲多女娃祖母隔代教養撐三代生活　南投家扶扶幼委員會寒冬送暖

南投家扶枕頭扶幼委員會寒冬送暖

