　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

▲▼旅館,飯店,旅宿,國旅。（圖／記者李姿慧攝）

▲總預算卡關，國旅補助4月上路面臨延後壓力。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

115年度的總預算今(27日)在藍白黨團人數優勢下封殺，讓觀光署5大項國旅補助、4項國際旅客吸客方案等經費持續卡關，觀光署長陳玉秀表示，期盼2月預算一定要過關，否則壓縮後續作業時間，憂心4月國旅補助措施來不及上路，若4月這一波跟不上，就得延到下一次淡季，內部評估可能會是9月。

立法院今日召開程序委員會，國民黨及民眾黨以人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案以及1.25兆元國防軍購特別條例，相關議案付委審查持續卡關，也讓觀光署原本預計4月上路的5項國旅補助措施告急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署長陳玉秀今受訪時表示，她要懇請立法院支持，如果立法院不支持，勢必會影響國旅補助以及國際行銷活動的推動，每一個政策從推動、到跟業者溝通，都需要6個月以上作業時間，就連官方單位也需要3個月以上的準備期，原本希望4月1日開始，主要是鎖定淡季上路對產業推動才有幫助。如果預算再不過，時間就要再往後延，「懇請共同為國家著想，如果預算不支持，卻要達到國際旅客人數目標，就是有工具、沒有手，是沒有辦法完成的。」

陳玉秀坦言，觀光署內部許多準備已先做好，只是在預算尚未通過下，仍無法給予任何廠商承諾，對廠商來說是一種惡性循環，等於官方拜託你先幫忙做，但卻沒辦法給任何一毛錢，整個作業期程需要時間，前置作業包括系統等都需要測試和準備期，預算不確定下，沒辦法啟動，並非今天通過、明天就能執行，如果要給業者子彈，業者也需要準備時間。

針對預算何時未通過恐衝擊4月國旅補助延期上路，陳玉秀直言，預算2月一定要過，若無法確定，4月恐怕沒辦法上路，這樣真的很可惜，各界都希望台灣經濟變好，但如果推動觀光預算這件事不能支持，對觀光產業會是很大的打擊。北部影響可能相對小，但中南部影響會很大。

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者李姿慧攝）

陳玉秀指出，下一次如果再推，評估要延到下一個淡季，內部預估時間考量可能就會是9月，但觀光署還是希望在4月上路，4月到6月推出國旅補助效果相較9月淡季是最好的時候，主要是4月春季對旅遊來說較舒適，因此懇請立法院仍讓觀光預算儘快通過，這是民生問題，無關政治。

根據觀光署規劃，國旅補助5項措施包括「平日住宿優惠」為周日至周四入住國內旅宿，第1晚抵用800元，連住第2晚抵用1200元，每次最高可折抵2000元，活動持續3個月。「生日住宿優惠」每月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金，4月上路後將回溯至1月壽星。

「遊樂園留宿」方案憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程，每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元，每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。「Taiwan PASS平日國旅優惠」推出平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金。

國際吸客方案，則包括國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

陳玉秀表示，鼓勵國際旅客來台，觀光署與業者研議如何讓國際客停留時間久一點、消費多一點，帶動產值提高。目前聯合國相關數據來看，台灣有進步，但希望進步速度再加快；今年一定會比去年好，這是觀光署最重要的目標之一，今年旅客人次預估將成長9%到10%，當初提出「全球引客」策略，已慢慢看到成果，來自歐美旅客也越來越多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
八點檔女星越南旅遊　遭司機丟包高架橋
霍諾德「穿紅衣爬101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑
「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊
韓變25%！綠要藍白別擋台美關稅　藍嗆：莫非談得太爛怕穿幫
美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

春節掃除「3種清潔劑」最實用　家事達人教撇步：重油垢先浸泡

59元爽中千萬！他一看「超商門市」喊神巧合　在地人笑了

一堆人不知！搭機行李託運前「忘做1事」慘了　恐無法準時抵達

搶攻演唱會經濟！台中超巨蛋BOT案公告　500億資金打造新地標

霍諾德成功攀台北101　24hrs「漲粉近50萬」！IG追蹤數破363萬

家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

只有霍諾德爬101時好天氣！台北人出門傻了：實在很難解釋

慶祝生日新儀式！社群熱議「寫信給未來的自己」簡單一招擊退生日憂鬱

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

春節掃除「3種清潔劑」最實用　家事達人教撇步：重油垢先浸泡

59元爽中千萬！他一看「超商門市」喊神巧合　在地人笑了

一堆人不知！搭機行李託運前「忘做1事」慘了　恐無法準時抵達

搶攻演唱會經濟！台中超巨蛋BOT案公告　500億資金打造新地標

霍諾德成功攀台北101　24hrs「漲粉近50萬」！IG追蹤數破363萬

家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

只有霍諾德爬101時好天氣！台北人出門傻了：實在很難解釋

慶祝生日新儀式！社群熱議「寫信給未來的自己」簡單一招擊退生日憂鬱

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

韓國女神除夕夜組團性感演出！ 南珉貞領銜讓全場尖叫

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

Tyson Yoshi夢幻合體男神王嘉爾！　激裸上空放送神猛粗肌

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次

生活熱門新聞

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

越晚越冷！　剩11℃時間曝

台北人到屏東夜市吃黑白切　4盤800元

小隻「極品護理師」轉戰AV脫了

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多熱門

相關新聞

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

國民黨與民眾黨於今（27日）程序委員會中，第十度封殺守護台灣自主防衛的關鍵國防特別預算條例。民進黨發言人韓瑩回應，上午媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，沒想到中午藍白隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算。這無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮，難道在擋完總預算、削弱國防實力後，下一步連關乎經濟命脈的「台美關稅協議」也要一併犧牲？

「台灣好行」評鑑16單位、駕駛獲獎　觀光署籲強化班次

「台灣好行」評鑑16單位、駕駛獲獎　觀光署籲強化班次

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

關鍵字：

國旅補助住宿觀光署總預算立法院國際旅客陳玉秀

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面