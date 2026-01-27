總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

▲總預算卡關，國旅補助4月上路面臨延後壓力。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

115年度的總預算今(27日)在藍白黨團人數優勢下封殺，讓觀光署5大項國旅補助、4項國際旅客吸客方案等經費持續卡關，觀光署長陳玉秀表示，期盼2月預算一定要過關，否則壓縮後續作業時間，憂心4月國旅補助措施來不及上路，若4月這一波跟不上，就得延到下一次淡季，內部評估可能會是9月。

立法院今日召開程序委員會，國民黨及民眾黨以人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案以及1.25兆元國防軍購特別條例，相關議案付委審查持續卡關，也讓觀光署原本預計4月上路的5項國旅補助措施告急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署長陳玉秀今受訪時表示，她要懇請立法院支持，如果立法院不支持，勢必會影響國旅補助以及國際行銷活動的推動，每一個政策從推動、到跟業者溝通，都需要6個月以上作業時間，就連官方單位也需要3個月以上的準備期，原本希望4月1日開始，主要是鎖定淡季上路對產業推動才有幫助。如果預算再不過，時間就要再往後延，「懇請共同為國家著想，如果預算不支持，卻要達到國際旅客人數目標，就是有工具、沒有手，是沒有辦法完成的。」

陳玉秀坦言，觀光署內部許多準備已先做好，只是在預算尚未通過下，仍無法給予任何廠商承諾，對廠商來說是一種惡性循環，等於官方拜託你先幫忙做，但卻沒辦法給任何一毛錢，整個作業期程需要時間，前置作業包括系統等都需要測試和準備期，預算不確定下，沒辦法啟動，並非今天通過、明天就能執行，如果要給業者子彈，業者也需要準備時間。

針對預算何時未通過恐衝擊4月國旅補助延期上路，陳玉秀直言，預算2月一定要過，若無法確定，4月恐怕沒辦法上路，這樣真的很可惜，各界都希望台灣經濟變好，但如果推動觀光預算這件事不能支持，對觀光產業會是很大的打擊。北部影響可能相對小，但中南部影響會很大。

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者李姿慧攝）

陳玉秀指出，下一次如果再推，評估要延到下一個淡季，內部預估時間考量可能就會是9月，但觀光署還是希望在4月上路，4月到6月推出國旅補助效果相較9月淡季是最好的時候，主要是4月春季對旅遊來說較舒適，因此懇請立法院仍讓觀光預算儘快通過，這是民生問題，無關政治。

根據觀光署規劃，國旅補助5項措施包括「平日住宿優惠」為周日至周四入住國內旅宿，第1晚抵用800元，連住第2晚抵用1200元，每次最高可折抵2000元，活動持續3個月。「生日住宿優惠」每月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金，4月上路後將回溯至1月壽星。

「遊樂園留宿」方案憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程，每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元，每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。「Taiwan PASS平日國旅優惠」推出平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金。

國際吸客方案，則包括國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

陳玉秀表示，鼓勵國際旅客來台，觀光署與業者研議如何讓國際客停留時間久一點、消費多一點，帶動產值提高。目前聯合國相關數據來看，台灣有進步，但希望進步速度再加快；今年一定會比去年好，這是觀光署最重要的目標之一，今年旅客人次預估將成長9%到10%，當初提出「全球引客」策略，已慢慢看到成果，來自歐美旅客也越來越多。