地方 地方焦點

桃警銀樓防搶演練結合地方宗教　開璋聖王殿前馬仁將軍震懾劫匪

▲歹徒至銀樓佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

記者楊熾興／桃園報導

因應春節假期即將到來，為提升民眾預防犯罪意識，桃園警察分局與轄區銀樓業者共同舉辦防搶演練，有別以往，特別聘請桃園區著名大廟景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任嘉賓參與演出，神將突然現身使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。

▲▼巡邏員警趕往圍捕，歹徒持手榴彈、槍械欲作困獸之鬥，神將現身使出御劍飛行震攝嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼巡邏員警趕往圍捕，歹徒持手榴彈、槍械欲作困獸之鬥，神將現身使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼巡邏員警趕往圍捕，歹徒持手榴彈、槍械欲作困獸之鬥，神將現身使出御劍飛行震攝嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。（圖／桃園警分局提供）

本次防搶演練跳脫既有窠臼，以行動劇演出結合地方宗教文化，特別聘請桃園區著名大廟景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任嘉賓參與演出。演練期間，由員警扮演的歹徒進入銀樓佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸，巡邏員警獲報立即趕往現場進行圍捕，歹徒持手榴彈欲作困獸之鬥，神將突然現身、使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機制伏歹徒，順利解除狀況。

桃園分局王智民分局長呼籲：警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、彩券商等處所加強巡邏確保安全；內政部警政署建置的打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），該網站透過數據整合、案例分享及互動工具，可以讓民眾即時獲取最新詐騙趨勢及防詐對策，進一步降低詐騙受害風險。　

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

春節將至、金融機構現金交易量大，可能成為不法分子覬覦目標；草屯警分局為有效因應突發治安狀況發生，日前與土地銀行合作實施防搶演練，模擬搶匪持手槍搶劫並遭優勢警力逮捕，同時另一名共犯也於草屯鎮中正路上遭攔截圍捕，全程逼真。

快訊／抓到了！2嫌搶銀樓今桃園觀音落網

桃銀樓42萬黃金被搶　2男騎車逃畫面曝

2匪闖新屋某銀樓　搶走5兩金飾

關鍵字：

銀樓防搶演練景福宮開璋聖王馬仁將軍御劍飛行震懾搶匪

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

