桃警銀樓防搶演練結合地方宗教　開璋聖王殿前馬仁將軍震懾劫匪

▲歹徒至銀樓佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應春節假期即將到來，為提升民眾預防犯罪意識，桃園警察分局與轄區銀樓業者共同舉辦防搶演練，有別以往，特別聘請桃園區著名大廟景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任嘉賓參與演出，神將突然現身使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。

▲▼巡邏員警趕往圍捕，歹徒持手榴彈、槍械欲作困獸之鬥，神將現身使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機一擁而上制伏歹徒。（圖／桃園警分局提供）

本次防搶演練跳脫既有窠臼，以行動劇演出結合地方宗教文化，特別聘請桃園區著名大廟景福宮的神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」擔任嘉賓參與演出。演練期間，由員警扮演的歹徒進入銀樓佯裝購買金飾，藉機威嚇店家搶奪金飾後逃逸，巡邏員警獲報立即趕往現場進行圍捕，歹徒持手榴彈欲作困獸之鬥，神將突然現身、使出御劍飛行震懾嫌犯，員警藉機制伏歹徒，順利解除狀況。

桃園分局王智民分局長呼籲：警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、彩券商等處所加強巡邏確保安全；內政部警政署建置的打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），該網站透過數據整合、案例分享及互動工具，可以讓民眾即時獲取最新詐騙趨勢及防詐對策，進一步降低詐騙受害風險。