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「佳里小7店員」結帳突跑走：不好意思！下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

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「佳里小7」店員結帳突落跑：不好意思！下一幕暖爆　網：來當我女婿。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書社團）

▲小7暖男店員站在斑馬線上，陪視障朋友一起過馬路。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有您真好！台南一名網友在7-11結帳時，見店員突跑出去說「不好意思」，馬上交給另一個店員，想說發生什麼事情，結果下一幕讓他看了超暖。網友也發現暖店員是位於佳里區延平路的「新北中門市」。

該網友19日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，店員原來是去扶眼睛不好的先生過馬路，「感謝，有你真好！」根據原PO貼出的兩張照片，一名視障朋友拿著手杖站在延平路、建中街的斑馬線上；店員就站在一旁，陪著他過馬路。此文貼出短短不到半天就獲得超過1.4萬人按讚。

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▼有網友提醒，「協助視障者請讓他們扶著協助者的手或肩比較好哦」。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書社團）

「佳里小7」店員結帳突落跑：不好意思！下一幕暖爆　網：來當我女婿。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書社團）

對此，許多網友留言，「台南佳里丹丹對面的7-11」、「7-11是零售業不是服務業，做到這樣真的很感動」、「7-11的老闆應該好好表揚這位員工」、「帥到不要不要的」、「弟弟人真好，不如來當我女婿」。但也有人提醒，「謝謝店員的愛心！不過協助視障者請讓他們扶著協助者的手或肩比較好哦。」

還有人分享，「我家附近有位駝背的奶奶，會自己拿著購物袋去小7買東西，因為出門不便不常來，所以都買滿多。有個店員妹妹每次幫她結完帳就會幫她提東西，順便送奶奶回家。」

▼暖男店員是在小7「新北中門市」。（圖／翻攝Google Map）

「佳里小7」店員結帳突落跑：不好意思！下一幕暖爆　網：來當我女婿。（圖／翻攝Google Map）

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關鍵字：小7,7-11,台南,佳里,暖新聞

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