　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

▲▼陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我。（圖／翻攝央視）

▲張曉國進入櫃檯內急救。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

蘇州一家超市的老闆娘去年11月底結帳時突然暈倒、失去呼吸，一名男顧客見狀立刻撥打120（大陸的救難專線）求救，並展開胸外按壓及人工呼吸等急救措施。雖然最後成功把老闆娘的命救了回來，但男顧客坦言，他把對方的肋骨按斷了六根，事後有點害怕，怕人沒救回來，對方還訛上他了。

根據《央視》報導，超市老闆娘童女士在結帳的時候突然暈倒，男顧客張曉國見狀先確認老闆娘不是癲癇後，在店內試圖尋找對方的家屬，但都找不到人，發現對方已經失去意識，撥打了120求救，「後來我反思，應該先救人，不應該先找家屬，生存率會更高！」

急救中心的人員吳亞接起電話後，請張曉國先確認老闆娘有沒有呼吸，「昏迷的話，首先要確保有沒有呼吸，有呼吸的話，要檢測一下呼吸是否有效，當下檢測是無效呼吸。」

無效呼吸又稱「瀕死嘆息樣呼吸」，是心搏驟停或嚴重腦功能障礙時出現的一種非生理性、無效能的呼吸模式，它無法滿足機體氣體交換需求，屬於危及生命的緊急信號。

吳亞說，判斷為無效呼吸後，他馬上教張曉國做胸外按壓，因為心搏驟停的時間是爭分奪秒的，黃金搶救時間只有四分鐘，救護車到場可能沒有那麼快，耽誤幾分鐘的時間，可能人就救不回來了。

張曉國並沒有學習過急救，對於會不會擔心惹上麻煩，張曉國說，當時那種情況下不會想那些，就想著先救人了，什麼都顧不上了，「沒有擔心過，當時就是想著先救人，救人第一。」

超市櫃台內的空間非常狹窄，張曉國連續按壓六百次後，感覺老闆娘似乎是恢復了呼吸。但由於老闆娘仍然沒有恢復正常呼吸，吳亞要求張曉國在按壓的同時進行人工呼吸。

▼老闆娘撿回一命，非常感謝張曉國。（圖／翻攝央視）

▲▼陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我。（圖／翻攝央視）

張曉國說，當時聽到人工呼吸猶豫了一下，因為畢竟是女性患者，要是男性的話那就無所謂了。當時差不多猶豫了一秒鐘，就是愣了一下，後來也不想了，先救人。

張曉國也坦言，事後他有點害怕，「最怕的就是人沒救回來，訛上我了。」所以急救之後，他又報了警，說有人暈倒，他做完急救了，沒找到家屬，希望警察派人來幫忙找家屬，「我也留了點心眼，我也害怕，先做個備案。」

趕到現場的急救醫生初步判斷童女士頸動脈消失、呼吸停止。急救醫生立即接手繼續心肺復甦等急救措施，同時以最快速度將童女士送往附近醫院。經過搶救，童女士轉危為安，後來轉蘇大附一院治療，目前已經康復出院。

童女士的丈夫說，醫生直接跟我講說這個人救不回來了，救回來也是植物人。最後在蘇大附一院醒過來之後，醫生就說這個人能醒過來是個奇跡，因為心跳停的時間太長了。

童女士的丈夫也提到，按壓的力度應該到位了，妻子的肋骨被按斷六根，如果肋骨不按斷的話，有可能基本上就是植物人了，「好在早期一直沒有停，心肺復甦沒停，如果心臟停了五分鐘，基本上就沒救了。」

童女士的丈夫還說，我當天就聯繫張曉國了，那是救命恩人，「人家救了我家人一命，不能就這麼過去了，總歸要謝謝人家。人家最多幫你打個120已經很好了，他能在這施救二十幾分鐘，這份恩情是永遠還不完的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
八點檔女星越南旅遊　遭司機丟包高架橋
霍諾德「穿紅衣爬101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑
「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊
韓變25%！綠要藍白別擋台美關稅　藍嗆：莫非談得太爛怕穿幫
美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

英國首相時隔8年訪問中國　除北京還將赴上海

陸「戒酒晶片」植入皮下組織　可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

海南商用火箭發射場預購未來三年內發射燃料　採購計劃豪擲11.17億

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物　可作醫護預防性用藥

中國2025年實際使用外資年減9.5%

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

水貝金飾1g每日漲超90元…買氣旺　店家苦笑：漲速讓人感到害怕

陸自製客機C919拚交付　2026全力衝刺15天內造一架

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

英國首相時隔8年訪問中國　除北京還將赴上海

陸「戒酒晶片」植入皮下組織　可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

海南商用火箭發射場預購未來三年內發射燃料　採購計劃豪擲11.17億

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物　可作醫護預防性用藥

中國2025年實際使用外資年減9.5%

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

水貝金飾1g每日漲超90元…買氣旺　店家苦笑：漲速讓人感到害怕

陸自製客機C919拚交付　2026全力衝刺15天內造一架

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

韓國女神除夕夜組團性感演出！ 南珉貞領銜讓全場尖叫

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

Tyson Yoshi夢幻合體男神王嘉爾！　激裸上空放送神猛粗肌

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

大陸熱門新聞

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成、贈品漲3倍」

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

老虎進村叼走愛犬　被吃到剩骨骸

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

陸自製客機C919拚交付 2026全力衝刺15天內造一架

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

高雄鳳山一名年近80歲的老翁今（27）日11時55分許，獨自走去住家附近的河堤散步，未料途中突然身體不適暈倒在地，附近民眾目睹老翁倒地嚇壞，趕緊通報119。高雄市消防局獲報趕到場時，老翁已失去呼吸心跳，後續送醫持續搶救中，至於詳細原因尚待進一步釐清。

南化消防隊走上舞台宣導防災急救歲末餐會守護寒冬居家安全

南化消防隊走上舞台宣導防災急救歲末餐會守護寒冬居家安全

急救教育融入素養教學陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

急救教育融入素養教學陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

南投大廠鑫永銓　慨捐3輛近千萬救護車

南投大廠鑫永銓　慨捐3輛近千萬救護車

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

關鍵字：

急救肋骨

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面