陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

▲張曉國進入櫃檯內急救。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

蘇州一家超市的老闆娘去年11月底結帳時突然暈倒、失去呼吸，一名男顧客見狀立刻撥打120（大陸的救難專線）求救，並展開胸外按壓及人工呼吸等急救措施。雖然最後成功把老闆娘的命救了回來，但男顧客坦言，他把對方的肋骨按斷了六根，事後有點害怕，怕人沒救回來，對方還訛上他了。

根據《央視》報導，超市老闆娘童女士在結帳的時候突然暈倒，男顧客張曉國見狀先確認老闆娘不是癲癇後，在店內試圖尋找對方的家屬，但都找不到人，發現對方已經失去意識，撥打了120求救，「後來我反思，應該先救人，不應該先找家屬，生存率會更高！」

急救中心的人員吳亞接起電話後，請張曉國先確認老闆娘有沒有呼吸，「昏迷的話，首先要確保有沒有呼吸，有呼吸的話，要檢測一下呼吸是否有效，當下檢測是無效呼吸。」

無效呼吸又稱「瀕死嘆息樣呼吸」，是心搏驟停或嚴重腦功能障礙時出現的一種非生理性、無效能的呼吸模式，它無法滿足機體氣體交換需求，屬於危及生命的緊急信號。

吳亞說，判斷為無效呼吸後，他馬上教張曉國做胸外按壓，因為心搏驟停的時間是爭分奪秒的，黃金搶救時間只有四分鐘，救護車到場可能沒有那麼快，耽誤幾分鐘的時間，可能人就救不回來了。

張曉國並沒有學習過急救，對於會不會擔心惹上麻煩，張曉國說，當時那種情況下不會想那些，就想著先救人了，什麼都顧不上了，「沒有擔心過，當時就是想著先救人，救人第一。」

超市櫃台內的空間非常狹窄，張曉國連續按壓六百次後，感覺老闆娘似乎是恢復了呼吸。但由於老闆娘仍然沒有恢復正常呼吸，吳亞要求張曉國在按壓的同時進行人工呼吸。

▼老闆娘撿回一命，非常感謝張曉國。（圖／翻攝央視）



張曉國說，當時聽到人工呼吸猶豫了一下，因為畢竟是女性患者，要是男性的話那就無所謂了。當時差不多猶豫了一秒鐘，就是愣了一下，後來也不想了，先救人。

張曉國也坦言，事後他有點害怕，「最怕的就是人沒救回來，訛上我了。」所以急救之後，他又報了警，說有人暈倒，他做完急救了，沒找到家屬，希望警察派人來幫忙找家屬，「我也留了點心眼，我也害怕，先做個備案。」

趕到現場的急救醫生初步判斷童女士頸動脈消失、呼吸停止。急救醫生立即接手繼續心肺復甦等急救措施，同時以最快速度將童女士送往附近醫院。經過搶救，童女士轉危為安，後來轉蘇大附一院治療，目前已經康復出院。

童女士的丈夫說，醫生直接跟我講說這個人救不回來了，救回來也是植物人。最後在蘇大附一院醒過來之後，醫生就說這個人能醒過來是個奇跡，因為心跳停的時間太長了。

童女士的丈夫也提到，按壓的力度應該到位了，妻子的肋骨被按斷六根，如果肋骨不按斷的話，有可能基本上就是植物人了，「好在早期一直沒有停，心肺復甦沒停，如果心臟停了五分鐘，基本上就沒救了。」

童女士的丈夫還說，我當天就聯繫張曉國了，那是救命恩人，「人家救了我家人一命，不能就這麼過去了，總歸要謝謝人家。人家最多幫你打個120已經很好了，他能在這施救二十幾分鐘，這份恩情是永遠還不完的。」