自然系醫美成趨勢　天主教若瑟醫院推針灸美容新選擇

▲李文韶醫師說明針灸美容原理，強調結合經絡與肌理調理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

隨著醫療美容產業逐步成熟，民眾對「自然、安全、健康」的美顏需求日益提升，醫美風潮也逐漸從侵入式療程轉向溫和調理型服務。天主教若瑟醫院近期推出全新中醫科醫美項目「針灸美容專案」，由具多年中醫美容臨床經驗的醫師李文韶帶領團隊，結合傳統經絡理論與現代肌理概念，提供醫療新選擇。

若瑟醫院中醫門診區，診間內環境明亮整潔，由醫師細心為民眾評估體質與膚況後，再依個別需求規劃針灸療程。院方指出，針灸美容並非僅著重外表改善，而是從整體經絡循環與氣血調和著手，協助提升肌膚狀態與身體平衡。

李文韶表示，臨床經驗顯示，針灸美容的效益不僅反映在臉部輪廓與膚質改善，部分患者在接受臉部針灸後，原本因姿勢不良或肌肉失衡導致的長短腳、頭痛、膝關節疼痛等問題，也出現改善情形，展現中醫整體調理的特色。

院方說明，針灸美容使用的專用細針，粗細僅接近髮絲，約為一般針灸用針的一半，施針過程溫和，透過刺激穴位與經絡，協助緊緻肌膚、淡化眼周細紋、抬頭紋與法令紋，達到自然拉提效果，且無需修復期，對於生活忙碌的民眾而言更具便利性。

院長卓瑩祥指出，中醫與西醫在臨床上各有專長，彼此互補。中醫療法不僅能緩解部分西醫治療與藥物可能帶來的不適反應，在延緩老化、活化肌膚方面也展現穩定成效。他表示，現代人高度重視外表與健康，針灸美容正是結合兩者的醫療服務，透過整體調理觀點，協助民眾由內而外改善氣色與體質。

中醫部主任杜逸龍補充，配合新療程推出，院方同步優化中醫門診空間並增設診療床位，提升就醫舒適度。目前已有不少民眾主動前來諮詢與體驗，顯示天然、安全、低侵入性的醫美服務，正逐漸成為新世代重視健康族群的主流選擇。

院方表示，未來將持續強化中醫與現代醫療整合，發展更多以安全與實證為導向的照護模式，讓民眾在追求美麗的同時，也能兼顧身心健康。

▲針灸美容針粗細僅接近髮絲，約為一般針灸用針的一半，施針過程溫和。（圖／記者游瓊華翻攝）