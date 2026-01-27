《冠軍之路》票房躍台灣紀錄片第二　立委包場邀中興青少棒隊觀影

▲立法委員羅美玲包場辦理《冠軍之路》紀錄片觀影會。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

紀錄片《冠軍之路》傳遞世棒12強賽冠軍中華隊堅持夢想、團隊合作與永不放棄的精神，票房已躍升台灣影史紀錄片第二名；立法委員羅美玲日前特別舉辦《冠軍之路》紀錄片觀影活動，邀請鄉親朋友齊聚戲院，一同感受台灣體育選手奮戰不懈、追逐榮耀的感動歷程。

本次活動於1月22日晚間包場南投戲院辦理，並邀請中興國中棒球隊師生一同參與，南投縣長候選人温世政一同出席觀影，並於映前與羅美玲一起向觀眾發放《冠軍之路》紀念面紙；中華隊冠軍幕後推手、立委暨中華職棒會長蔡其昌也於映後現身，與觀影民眾交流、分享奪冠歷程和感動，並特別準備「臺灣尚勇」春聯出贈。

羅美玲表示，《冠軍之路》不僅是一部運動紀錄片，更是一堂關於生命韌性與團隊精神的重要課程，希望透過觀影活動，讓正值逐夢階段的年輕選手，透過紀錄片中前輩的奮鬥歷程獲得啟發與鼓舞、持續朝自己的目標邁進，也期盼將台灣棒球精神與全民團結向前的力量，延續到每一個家庭與社區，為新的一年注入正向力量、鼓勵人們在各自的人生道路上勇敢前行、不輕言放棄。

羅美玲也特別感謝南投戲院對基層體育與棒球教育的支持，南投戲院業者則表示將會陸續贊助全縣多所設有棒球班的學校電影票，包括新街國小、千秋國小、三光國中等，讓孩子們在訓練之餘，也能透過觀影拓展視野、累積不同的人生養分，實踐企業回饋地方、支持教育的精神。