藍軍砲轟黃偉哲　批擊台南房屋稅是「2.0詐騙版』

▲ 台南市政府召開不動產評議委員會，市議會國民黨團砲轟，完全是『2.0詐騙版』。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府3月19日召開不動產評議委員會，台南市議會國民黨團砲轟，完全是「2.0詐騙版」，委員會完全沒有回應議會決議和鄉親哀求，台南市長黃偉哲今年續漲81％，承諾的明年起「加倍奉還」完全一毛未還。

國民黨團指出，6年房屋標準單價高達74.5％，比台中、桃園還高，單一自用住宅免稅也反對，真是裝睡的人叫不醒，硬ㄠ的人講不聽。

國民黨團召開「台南市長騙騙騙，台南市民苦苦苦」記者會，議員蔡育輝、王家貞、洪玉鳳和林美燕，跟市民報告，19日召開的不動產評議委員會到底討論些甚麼。

▲蔡育輝拒絕為「詐騙版」房屋稅背書，也以不領出席費的行動怒嗆黃偉哲。（圖／記者林悅攝）

蔡育輝指出，台南鄉親這3年被暴漲房屋稅剝削的生活苦哈哈，他特別主動請纓參加這一屆新的不動產評議委員會為民請命，結果發現一整個早上的會議是一面倒向市府的一言堂，不論他如何反對，今年房屋稅將續漲81％。

國民黨團表示，市長黃偉哲回應312抗議房屋稅大遊行時曾說，明年會「加倍奉還」，真的是騙很大，這3年舊屋的房屋稅暴漲還回溯15年，漲幅分別是54％、65％，今年續漲的81％，若要「加倍奉還」，從明年起應該退稅，退稅的幅度應該是54％、65％、81％，可是今天的不動產評議委員會結論讓人心寒，明年起新屋房屋標準單價調為60％，但6年平均，房屋標準單價仍高達74.5％，單價這麼高，新屋房屋稅會低嗎？比桃園、台中還高，舊屋更是一毛錢都沒有加倍奉還，市長黃偉哲真是說謊。

國民黨團再以折舊率分析，國民黨團主張不論新舊房屋折舊率都改為百分之1.17，所有不動產評議委員會的委員只有劉泉生贊同，老屋越住越沒價值怎會仍鎖定折舊率百分之1，地段率調查更是不嚴謹，有71路段調升，高雄等縣市都沒有調升，為何台南市要如此調升，而且國民黨團一直爭取的單一自用住宅免稅，但19日不動產評議委員會是反對到底。

國民黨團怒批這一屆新的不動產評議委員會，根本就是黃偉哲政府的護航派，漠視民意的一言堂，為什麼這麼聽市府的話，請市民查看看這些委員是不是有跟台南市政府做生意，才不得不護航？因為市長黃偉哲不但沒有把暴漲3年的房稅加倍奉還，6年的房屋標準單價仍高達74.5％，蔡育輝拒絕為『詐騙版』房屋稅背書，也以不領出席費的行動怒嗆黃偉哲。