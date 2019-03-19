台南調降房屋稅　高思博：肯定支持

▲不動產評價委員會會議，決議明年房屋稅，舊屋漲幅歸零，新屋標準單價調降至58％，高思博認為調降並取消回溯，必須給予市府肯定與鼓勵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市3月19日召開2019年不動產評價委員會會議，決議明年房屋稅，舊屋漲幅歸零，新屋標準單價調降至58％，市府也將此決議同步列為黃偉哲市長上任90天的政績之一，高思博認為，這次委員會的決議，調降並取消回溯，這點必須給予市府肯定與鼓勵。

黃偉哲市長上任後，多次公開強調會兌現凍漲今年房屋稅漲幅81％的政見，結果卻辜負市民的期待；高思博於3月12日陪同「房衫軍」上街遊行抗議，向市府表達今年房屋稅應凍漲，並取消追溯15年。然而，本次會議結果卻隻字未提今年凍漲和退還去年調漲的房屋稅部分，仍不符廣大民意的需求，呼籲市府須再調整。

高思博表示，市政府多次以財政部拒絕作為藉口，這是欺騙市民的話術。根據網路上流傳的財政部公文，僅表明市府不能「重新評定」。但我們的要求並不是「重新評定」，而是「撤銷」2016年評議委員會做出的調漲決議。市府不肯承認過去的回溯與暴漲是個錯誤違法的決策，才不願意凍漲今年的稅金。



高思博強調，房屋稅是持有稅，持有房屋並無現金收入只會產生現金支出（維護修繕），對自住房屋增加課稅，形同沒收人民財產，回溯更是對人民財產的突襲；並且居者有其屋是「人權」一部分，台南市針對房屋課以重稅，違反憲法也違反土地法187條。

更諷刺的是市府於3月19日發布「台南市長的90天」短片，記錄黃偉哲上任以來的23項政績，竟包含109年房屋稅凍漲調降，卻忽略他對於房屋稅其他議題的承諾和市長選舉政見，高思博認為市府須再徹底檢討及修正這部影片的真實性。