京元電驚爆內賊損失1.2億！工程師盜賣50片電路板　李金恭：已追回8成

▲半導體測試大廠京元電子傳內賊，工程師竊取50多片測試電路板被捕，董事長李金恭指追回8成損失。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

半導體測試大廠京元電子（2449）受到AI需求暢旺，訂單滿滿、今（27）日股價攀升到300元，卻傳出工程師涉嫌竊取測試IC的電路板，以低價變賣謀利，京元去年6月間意外租用到自家電路板生疑，鎖定張嫌後報警追查，並揪出收贓的夫妻檔，分別獲交保，檢方目前尚未偵查終結。不過，外傳損失1.2億，京元電子李金恭表示，因有折舊問題，目前已跟收贓嫌犯達成1200多萬和解，追回失竊案約8成損失。

據指出，AI需求持續攀升，京元電子手上訂單滿滿，生產線持續增設中，公司既有IC晶片電路板數量不足，才向外面廠商租用電路板，結果跟電腦連接後，電腦卻跳出「系統已登錄」，赫然發現「租用自家貨」的窘境，為了不打草驚蛇，管理階層仔細排查。

京元調閱廠區敏感區域監視器釐清，發現夜班的張姓工程師（30多歲）形跡可疑，多次從無塵室帶走用塑膠袋包覆的物品，鎖定張涉案報警追查搜索後，再揪出在苗栗經營電子零件工廠的夫妻檔涉嫌收受贓物，檢方偵訊後將張嫌以5萬元交保。

據指出，初步調查損失50多片測試板，如果以新品價格為1億多，警方一度懷疑可能損失100多片，但尚未發現具體流向。張男被警方找上時，坦承沉迷百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲，欠下巨額債務，長期利用職務之便，化整為零將老舊備用電板、光纖線夾帶出廠，以2~3折低價變賣謀利。

京元電子李金恭今接受ETtoday記者電話訪問表示，失竊的電路板多有點年份，不影響產線運作，換算折舊損失約1400萬，已跟收贓公司達成1200多萬和解，但張尚未和解，公司已加強內部管控，避免再發生類似事件。