生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買高鐵對號座！鈴聲狂響「卻上不了車」吼1句得救　釣出超衰苦主

▲台灣高鐵,搭高鐵,高鐵台中站。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高鐵示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友發文抱怨，日前購買高鐵北上的對號座，在台中站上車時，因前方乘客卡在走道，導致眾人無法入內，眼看關門警示響起，他情急之下對著前方大吼，才終於驚險上車。

走道卡死1分鐘！乘客「仍在月台」驚險上車

網友在Dcard發文指稱，當晚於高鐵台中站準備上車時，前方乘客動作緩慢，導致車廂走道整整卡住超過1分鐘，由於台中站停靠時間約3分鐘，直到關門警示鈴響起，他仍被卡在月台上無法進入。

眼看車門即將關閉，他情急之下對著走道大吼「快一點」，瞬間嚇到前方的女性乘客；但他強調是針對「最前方卡在走道的乘客」，怒批他們完全不顧車廂外還有人的處境，所幸吼完眾人便開始移動，才讓他順利入座。

釣出最慘苦主：沒擠上車

PO文也釣出更慘的情況，該名苦主表示，幾年前也曾遇過，當時他買了對號座，但車廂過道及車門口全被佔滿，完全擠不上去，「當時太天真，以為能找站務人員處理，結果車子時間到就走了。」

事後，站方有作退票處理，但卻冷冷地補了一句「為什麼不先硬擠上車。」

自由座亂象引公憤！　網怒：不差這一聲大喊

對於原PO的憤怒，大批網友深有同感，指出許多自由座乘客在人多時，會擠向對號座車廂走道，導致上下車困難，「你就大喊『沒買坐票的可以讓開嗎』，超有用」、「一堆自由座的不去自由座車廂，在那邊擠對號座，莫名其妙」。

應對方式各異：商務車廂成唯一淨土？

面對車門即將關閉的危急時刻，網友們也分享應對策略，有人建議，「無論如何要先上車，從隔壁車廂再走過去」，或者直接招手請站務人員協助。

更有網友苦笑回應，「台灣日常，習慣就好」、「這就是為什麼我只買商務艙，商務艙不會遇到這問題」、「我也遇過等到受不了跑去另一個門上的」。

事後，原PO也對嚇到的前方乘客表達歉意，但也強調當下若不強硬，恐怕就得錯過該班列車。

01/25 全台詐欺最新數據

川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

