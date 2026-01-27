桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

▲桃園國際機場舉行「2025桃園國際機場美食嘉年華頒獎典禮」。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場公司26日舉行「2025桃園國際機場美食嘉年華頒獎典禮」，揭曉最受旅客青睞的機場餐飲及伴手禮品牌，並頒發象徵機場美食評選最高肯定的「金饗獎」，「金好帶」冠軍則由昇恆昌免稅伴手禮店拿下，「金好吃」類別冠軍由 Bistro:D 畢卓樂地餐廳奪得。

「2025桃園國際機場美食嘉年華」活動自2025年9月起舉辦至12月中旬，共有84家餐廳與伴手禮品牌參與，活動期間透過Google Maps評價機制，累積旅客評論數突破2萬則，依旅客實際消費後的公開評論結果，選出「金好吃」餐廳與「金好帶」伴手禮。

在「金好吃」類別中，由 Bistro:D 畢卓樂地餐廳獲得冠軍，另選出亞軍與季軍，並有11家餐飲品牌獲得優勝肯定；「金好帶」類別則由昇恆昌免稅伴手禮店奪冠，並同樣選出亞軍、季軍及3家優勝品牌。

▲桃園機場公司董事長楊偉甫。（圖／桃機公司提供）

桃園機場公司董事長楊偉甫指出，桃園機場2025年客運量約達4,780萬人次，較2024年成長6.4%，已回升至2019年同期的98%。

楊偉甫表示，隨著國際旅運需求回溫，商務、觀光及轉機旅客持續增加，機場公司同步檢討並優化旅客服務內容，包括餐飲選擇與消費動線，並逐步導入智慧點餐、自助服務及多語導引系統，以因應旅運量成長。