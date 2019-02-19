加速數位化　春秋航空導入「智慧天空」平台

▲春秋航空擁有超過80架A320飛機。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸春秋航空18日與「空中客車」（Airbus）簽署協議，成為大陸首家應用空客研發「智慧天空」大數據平台的企業，平台將整合航空公司上傳資料，分析飛機油耗、狀態等資訊保障飛行安全。空客公司表示，「智慧天空」可以連結來自行業上游的資訊，包括設計、工程、製造和維修支援，提供航空公司進行決策。

春秋航空目前營運使用全空客A320飛機，數量超過80架。包括春秋航空在內，平台上收集全球54家航空公司4500多架飛機的大數據，包括營運中斷歷史、零件更換、飛機狀況觀測報告等。

▲春秋航空與空中客車(Airbus)18日簽署「智慧天空」大數據平台合作協議。（圖／翻攝中新網）

大陸《民航資源網》報導，「智慧天空」平台是空客在2017年推出的企業級大數據平台，可以替航空產業鏈的使用者提供領資料分析服務並與眾多行業技術夥伴合作，幫助航空公司更好的優化內部運營流程，提升在工程和維護方面的工作效率

數位化是全球航空業發展方向之一，春秋航空近年極力打造數位化轉型升級，使用空客「智慧天空」與平台內航空業交流，對春秋而言，將可助力明確轉型目標。

▲春秋航空。（圖／翻攝大陸網站）

春秋航空是空客「智慧天空」在大陸發展的第一步，春秋成為大陸首家應用「智慧天空」平台的航空公司，將為大陸航空業開發各種符合當地語系化需求的大資料分析應用功能。

