越晚越冷！　剩11℃時間曝

▲今日迎風面地區轉濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，周三晚、周四晨氣溫降至最低時，本島平地可降至11度左右；周六晚另一波冷空氣南下，周日、下周一冷空氣影響。

今越晚越冷

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台越晚越冷；北部雲量多，降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。

吳德榮說，周三北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；周四至周六各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。

周三晚周四晨探11度

吳德榮分析，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，周三晚、周四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

吳德榮指出，周六晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部雨；周日、下周一冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；下周二至下周四冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮表示，下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫降至14度，而觸及大陸冷氣團定義的機率；這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷暖交替多變的天氣，應注意衣著調整。