生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假國內機票3/9起「退票分級收費」　當日最高收30%

▲▼松山機場。（圖／民航局提供）

▲國內線連假機票退改票新制3月9日起上路。（資料圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

為讓機位有效運用，鼓勵旅客儘早確認行程，交通部今（27日）公告修法，連假國內線機票將實施「退票費用分級制」，於航班起飛前退票區分三個不同階段酌收費用，當日才退票手續費最高將從10%提高至30%，新制3月9日起生效，自勞動節連假起實施。另因不可歸責因素無法搭機且提前通知，退票免收手續費。

目前國內線對於3天以上連假疏運期間的機票，航空公司會於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，並支付最多10％退票手續費。

針對訂有「逾期作廢」使用限制之機票，民航局著手修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，建立退票費用級距制度，依照退票時間點酌收費用，退票費用分為3個級距，其中起飛前 7日以上退票，手續費最高不超過票價10%；起飛前1至6日退票，手續費最高不超過票價20%；當日航班起飛前退票，手續費最高不超過票價30%。

民航局表示，連假離島機位需求集中，部分旅客為確保行程順利，可能預先訂購不同航班機票，致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他有需求旅客購票權益。此次修法，是要鼓勵旅客儘早確認行程，讓未使用之機位能及早釋出給真正有需求的旅客，減少候補人數，使有限的空運資源得以在起飛前充分利用，確保消費者享有公平取得搭乘機會。

考量政策宣導期及相關作業準備，民航局表示，此次修正公告生效日配合勞動節連續假期管制航線售票日程，定於今年3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施，民航局將督導航空公司加強宣導及資訊揭露，亦提醒民眾購票前詳閱機票使用規定，以維護自身權益。

此外，民航局表示，此次修法也將航空公司原本內部已普遍採行的不可抗力退票處理機制明確納入契約內容，旅客因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件者，得免收退票費用。

民航局強調，將此機制明文化，可讓旅客更清楚自身權益，也鼓勵若確定無法搭機，應提早告知航空公司，以利機位釋出予其他有需求的旅客。同時，為確保國內線票價優待制度公平適用，修法也明確規範具有國內線優待票價資格之旅客須出示相關身分證明文件正本，使相關優待規定落實並避免爭議。

民航局表示，未來將持續檢視國內航線運能狀況及民眾使用情形，視需求研議後續配套，並與各航空公司密切合作，落實退改票機制與定型化契約規定，讓民眾於連假疏運期間享有更順暢且公平的搭機環境。

01/25 全台詐欺最新數據

川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

