生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

▲回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養,才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

記者王兆麟／花蓮報導

天氣一冷就補，可能補出問題。門諾醫院中醫科主任楊成湛指出，冬季手腳冰冷若未釐清原因就進補，可能使血壓、血糖更加惡化；他建議，回暖的第一步不是一昧吃補，而是運動與保暖，透過規律運動、確實保暖、搭配簡單穴位保養，讓循環先活絡起來，再由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。
 
楊成湛觀察，每到冬季，因「手腳冰冷」前來求診的民眾明顯增加，「很多人以為只是天氣冷，其實，應該注意身體發出的警訊。」常聽到病人說：「醫師，我一到冬天手腳就冰冰的，吃點補的應該就好吧？」他總會先搖搖頭，因為並不是每一種冷，都適合吃補來解決。

▲回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼中醫師楊成湛說明防寒4大名穴。

 楊成湛指出，中醫談手腳冰冷，不能只用「體質虛」一語帶過，臨床上必須先排除幾項常見疾病。第一類是高血壓、心臟病或動脈硬化患者，因周邊循環本就較差，若自行服用溫補藥材，反而可能導致血壓升高；第二類是糖尿病患者，因周邊神經病變影響血液循環，若誤以為「冷就是虛」，進補後恐讓血糖失控；第三類為甲狀腺相關疾病，也會干擾身體代謝與循環。此外，臨床上偶爾也會遇到雷諾氏症患者，手指或腳趾在低溫下會發白、發紫，屬免疫相關疾病，雖不常見，卻不能忽視。
 
「如果本來就有慢性病，只因為覺得冷就亂補，風險其實不小。」楊成湛強調，補之前，先弄清楚原因，才是真正的保養。

楊成湛提出一個實用的判斷指標是「冷的時間長不長。」如果只是早晚氣溫低，穿上襪子、圍巾，或曬到太陽後就改善，多半屬正常現象；但若天氣回暖後仍整天冰冷，甚至冷到麻木、恢復緩慢，就應提高警覺。
 
若同時出現頭痛、精神不濟、容易冒汗、低血壓，或在家量測血氧濃度低於 95%，甚至接近 90%，都可能與循環障礙有關，建議儘早就醫評估。

▲回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

從中醫體質來看，手腳冰冷多與「陽虛」或「肝鬱氣滯」有關。楊成湛說，女性天生偏陽虛，加上經期、壓力與睡眠影響，更容易出現末梢循環不良；年紀漸長後，新陳代謝下降、活動量減少，也會讓「冷」變得更明顯。
 
運動，是最溫和也最有效的回暖方式！談到改善之道，楊成湛說：「運動永遠是第一線。」不論是慢跑、游泳、快走或伸展，只要能讓身體微微出汗，促進氣血循環，就是好運動。此外；襪子、手套、圍巾也都是冬天的好朋友。楊成湛特別提醒，圍巾不要只是裝飾，後頸兩側的「風池穴」正是寒氣容易入侵之處，妥善保暖，有助穩定循環、減少不適。
 
飲食方面，楊成湛則建議，若屬體質偏虛者，可適量選擇溫熱食材，如黑糖薑湯、羊肉、紅棗、桂圓等；但沙拉、生冷瓜果、寒性蔬菜則要節制。至於冬天常見的薑母鴨、羊肉爐，他提醒「不是不能吃，而是不能多吃」。臨床上確實有人因進補過量，出現喉嚨不適、血壓飆高的情況，「量與體質，比補不補更重要。」

▲回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
若不喜歡吃補藥，可先從物理性調理著手。楊成湛建議泡腳時，可用老薑、當歸、桂枝煮水，水溫以不燙傷為原則；平時可熱敷或輕拍足三里、關元與湧泉三個穴位。「老祖宗說：常拍足三里，勝吃老母雞。」正是中醫把養生落實在生活裡的智慧。
 
若屬壓力型的「肝鬱氣滯」，則更需要運動、情緒調整，茶飲可選陳皮、薄荷等疏肝理氣藥材，搭配太衝穴、神門穴按摩，幫助氣機流通。「穿衣服要量身訂做，吃藥更是如此。」楊成湛強調，即使是看似溫和的食補，也建議先諮詢專業醫師，特別是長者與慢性病患者。
 
他最後提醒，真正的養生並不複雜，飲食、運動、睡眠，再加上一顆愉快的心。這四個基礎做好，勝過任何名貴補品。他強調：「手腳會冷，是身體在說話；願意聽懂它的語言，冬天，其實沒那麼難熬。」
 

相關新聞

完勝暖氣！「靠1神物」痠痛好了　網推：電費沒增加

完勝暖氣！「靠1神物」痠痛好了　網推：電費沒增加

手腳冰冷的救星！一名網友最近被冷翻，意外發現電熱毯不僅超暖，就連腰痠背痛也好了，文章引發網友認證比暖氣好用，「甚至可以穿短袖睡覺」、「根本手腳冰冷的救星」、「電費沒明顯增加，生活品質好了大半」、「用了電熱毯，都沒再開暖氣了」。

冷到睡不著有救了！醫師分享三明治蓋法

冷到睡不著有救了！醫師分享三明治蓋法

冬季養生「3招」　教你提升氣色不費力

冬季養生「3招」　教你提升氣色不費力

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

