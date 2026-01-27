寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

▲回暖的第一步不是一昧吃補，應由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣一冷就補，可能補出問題。門諾醫院中醫科主任楊成湛指出，冬季手腳冰冷若未釐清原因就進補，可能使血壓、血糖更加惡化；他建議，回暖的第一步不是一昧吃補，而是運動與保暖，透過規律運動、確實保暖、搭配簡單穴位保養，讓循環先活絡起來，再由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。



楊成湛觀察，每到冬季，因「手腳冰冷」前來求診的民眾明顯增加，「很多人以為只是天氣冷，其實，應該注意身體發出的警訊。」常聽到病人說：「醫師，我一到冬天手腳就冰冰的，吃點補的應該就好吧？」他總會先搖搖頭，因為並不是每一種冷，都適合吃補來解決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中醫師楊成湛說明防寒4大名穴。



楊成湛指出，中醫談手腳冰冷，不能只用「體質虛」一語帶過，臨床上必須先排除幾項常見疾病。第一類是高血壓、心臟病或動脈硬化患者，因周邊循環本就較差，若自行服用溫補藥材，反而可能導致血壓升高；第二類是糖尿病患者，因周邊神經病變影響血液循環，若誤以為「冷就是虛」，進補後恐讓血糖失控；第三類為甲狀腺相關疾病，也會干擾身體代謝與循環。此外，臨床上偶爾也會遇到雷諾氏症患者，手指或腳趾在低溫下會發白、發紫，屬免疫相關疾病，雖不常見，卻不能忽視。



「如果本來就有慢性病，只因為覺得冷就亂補，風險其實不小。」楊成湛強調，補之前，先弄清楚原因，才是真正的保養。

楊成湛提出一個實用的判斷指標是「冷的時間長不長。」如果只是早晚氣溫低，穿上襪子、圍巾，或曬到太陽後就改善，多半屬正常現象；但若天氣回暖後仍整天冰冷，甚至冷到麻木、恢復緩慢，就應提高警覺。



若同時出現頭痛、精神不濟、容易冒汗、低血壓，或在家量測血氧濃度低於 95%，甚至接近 90%，都可能與循環障礙有關，建議儘早就醫評估。

從中醫體質來看，手腳冰冷多與「陽虛」或「肝鬱氣滯」有關。楊成湛說，女性天生偏陽虛，加上經期、壓力與睡眠影響，更容易出現末梢循環不良；年紀漸長後，新陳代謝下降、活動量減少，也會讓「冷」變得更明顯。



運動，是最溫和也最有效的回暖方式！談到改善之道，楊成湛說：「運動永遠是第一線。」不論是慢跑、游泳、快走或伸展，只要能讓身體微微出汗，促進氣血循環，就是好運動。此外；襪子、手套、圍巾也都是冬天的好朋友。楊成湛特別提醒，圍巾不要只是裝飾，後頸兩側的「風池穴」正是寒氣容易入侵之處，妥善保暖，有助穩定循環、減少不適。



飲食方面，楊成湛則建議，若屬體質偏虛者，可適量選擇溫熱食材，如黑糖薑湯、羊肉、紅棗、桂圓等；但沙拉、生冷瓜果、寒性蔬菜則要節制。至於冬天常見的薑母鴨、羊肉爐，他提醒「不是不能吃，而是不能多吃」。臨床上確實有人因進補過量，出現喉嚨不適、血壓飆高的情況，「量與體質，比補不補更重要。」





若不喜歡吃補藥，可先從物理性調理著手。楊成湛建議泡腳時，可用老薑、當歸、桂枝煮水，水溫以不燙傷為原則；平時可熱敷或輕拍足三里、關元與湧泉三個穴位。「老祖宗說：常拍足三里，勝吃老母雞。」正是中醫把養生落實在生活裡的智慧。



若屬壓力型的「肝鬱氣滯」，則更需要運動、情緒調整，茶飲可選陳皮、薄荷等疏肝理氣藥材，搭配太衝穴、神門穴按摩，幫助氣機流通。「穿衣服要量身訂做，吃藥更是如此。」楊成湛強調，即使是看似溫和的食補，也建議先諮詢專業醫師，特別是長者與慢性病患者。



他最後提醒，真正的養生並不複雜，飲食、運動、睡眠，再加上一顆愉快的心。這四個基礎做好，勝過任何名貴補品。他強調：「手腳會冷，是身體在說話；願意聽懂它的語言，冬天，其實沒那麼難熬。」

