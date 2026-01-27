　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

▲▼桃園機場,桃機,行李輸送帶,導遊領隊,出國,自由行,自助登機。（圖／記者李宜秦攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國外交部日前發布提醒，點名日本「治安不佳、地震頻繁」，直指中國公民在日本面臨嚴重安全威脅，並呼籲農曆春節期間避免前往日本。旅日達人林氏璧就直呼，日本確實是很危險的國家，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」

林氏璧在粉專表示，中國外交部提到，近期日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，加上部分地區連續發生地震並造成傷亡，日本政府也已就後續地震發出警告，因此提醒中國公民提高警覺，甚至「近期避免前往日本」，已在日本的中國公民則要密切注意治安與災害資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專也提到，在該提醒發布前不久，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3大航空公司同步公告，將中日航線的免費退改票期限，從原本的3月28日大幅延長至10月24日；此外，2月往返中日的航線中，已知有49條航線被取消，1月中日航班取消率更高達47.2%。

怕買免稅買到破產　林氏璧：日本真的是危險

對此，林氏璧就指出，一樣的話，中國去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由，還酸說退改票期限一路延到10月下旬，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」最後更調侃一句，「是的，日本真的是很危險的國家呀」。

貼文一出，網友留言區瞬間歪樓，不少人直接曬出未來行程，「已訂好下星期的機票，日本我來啦」、「2月東北賞雪、4月名古屋吉卜力，等我」、「F1和櫻花我來了。」還有人笑說「這真是今天聽到最好的消息」、「有這種好事，該買機票了。」

也有網友打趣，「日本真的很危險，錢包會莫名其妙被吸乾，好可怕、太可怕、超可怕」、「我常常一回過神就亂花很多錢了，肯定是老闆會什麼催眠術」、「日本真的很危險！常被綁架繳贖金，二月又要被綁了」、「日本非常危險，特別是在金錢損失的方面。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

超人力霸王降臨高雄！IP水上氣膜造型、位置曝光　2/7熱鬧相見

川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

「雲端發票中獎1000」卻慘噴1.6萬！　一票苦主現身

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

超人力霸王降臨高雄！IP水上氣膜造型、位置曝光　2/7熱鬧相見

川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

「雲端發票中獎1000」卻慘噴1.6萬！　一票苦主現身

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

過年出國記得2/13前領護照！　外交部「教1招」免排隊快速換護照

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

生活熱門新聞

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

越晚越冷！　剩11℃時間曝

小隻「極品護理師」轉戰AV脫了

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

台北人到屏東夜市吃黑白切　4盤800元

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂

更多熱門

相關新聞

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

草屯地銀、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

春節將至、金融機構現金交易量大，可能成為不法分子覬覦目標；草屯警分局為有效因應突發治安狀況發生，日前與土地銀行合作實施防搶演練，模擬搶匪持手槍搶劫並遭優勢警力逮捕，同時另一名共犯也於草屯鎮中正路上遭攔截圍捕，全程逼真。

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

「誰還會提早3小時到機場？」大票人嚇壞：一次就怕了

「誰還會提早3小時到機場？」大票人嚇壞：一次就怕了

關鍵字：

日本旅遊出國治安春節航班地震林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面