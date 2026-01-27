中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國外交部日前發布提醒，點名日本「治安不佳、地震頻繁」，直指中國公民在日本面臨嚴重安全威脅，並呼籲農曆春節期間避免前往日本。旅日達人林氏璧就直呼，日本確實是很危險的國家，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」

林氏璧在粉專表示，中國外交部提到，近期日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，加上部分地區連續發生地震並造成傷亡，日本政府也已就後續地震發出警告，因此提醒中國公民提高警覺，甚至「近期避免前往日本」，已在日本的中國公民則要密切注意治安與災害資訊。

粉專也提到，在該提醒發布前不久，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3大航空公司同步公告，將中日航線的免費退改票期限，從原本的3月28日大幅延長至10月24日；此外，2月往返中日的航線中，已知有49條航線被取消，1月中日航班取消率更高達47.2%。

怕買免稅買到破產 林氏璧：日本真的是危險

對此，林氏璧就指出，一樣的話，中國去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由，還酸說退改票期限一路延到10月下旬，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」最後更調侃一句，「是的，日本真的是很危險的國家呀」。

貼文一出，網友留言區瞬間歪樓，不少人直接曬出未來行程，「已訂好下星期的機票，日本我來啦」、「2月東北賞雪、4月名古屋吉卜力，等我」、「F1和櫻花我來了。」還有人笑說「這真是今天聽到最好的消息」、「有這種好事，該買機票了。」

也有網友打趣，「日本真的很危險，錢包會莫名其妙被吸乾，好可怕、太可怕、超可怕」、「我常常一回過神就亂花很多錢了，肯定是老闆會什麼催眠術」、「日本真的很危險！常被綁架繳贖金，二月又要被綁了」、「日本非常危險，特別是在金錢損失的方面。」