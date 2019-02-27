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張國煒親自討論、監督　星宇航空培訓飛航員「亮橘色訓練服」首亮相

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▲▼星宇航空培訓飛航員訓練服。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空培訓飛航員訓練服。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空培訓飛航員的訓練服首度亮相！首梯13位培訓飛航員，包含12位男性、1位女性，將於3月1日啟程前往美國鳳凰城，進行為期1年的飛航訓練。在美訓練完成後，可望於2020年第一季取得商用飛行執照（CPL），返台進行機型轉換訓練，並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空表示，首梯培訓飛航員是由800多位優秀的應徵者中精心挑選出來，包括12位男性、1位女性，雖來自工程師、教師、業務人員…等不同背景，但都對飛行充滿了熱情與嚮往，尤其對能成為星宇航空的「開航元老」，逐步朝夢想邁進更感意義不凡。

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培訓飛航員除將於飛行學校接受包括航機及儀器的實務操作，也將學習相關專業學科如航空法、氣象學及導航學…等。於美訓練完成後，可望於2020年第一季取得商用飛行執照（CPL），再返台進行機型轉換訓練，並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

▲▼星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

▲星宇航空董事長張國煒親自參與訓練服裝的討論、監督。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

培訓飛航員的訓練服裝為亮橘色系連身服，每件皆以訂製服規格量身訂做，從設計至樣衣，星宇航空董事長張國煒皆親自參與討論、監督。設計師創意源自NASA太空裝的靈感，再融入時裝元素，在做工上十分講究：利用出芽的做法，以灰色線條跳色處理，讓視覺上更顯俐落、帥氣。領口引用風衣的結構，加入可拆裝的「頜片」，讓培訓飛航員可依天候狀態調整立領，並增加保暖度。

考量長時間穿著的便利性，腰間除以彈性風琴折，增加活動性外，設計師更以大膽及創新的方式，巧妙的運用拉鍊結構，解決了傳統連身服穿脫不易、如厠困難的缺點。各項細節皆以實用性進行設計，希望學員在美受訓期間，能隨時保持最佳狀態。連身服的左胸及背部皆電繡「STARLUX」字樣，右手臂配有星宇航空飛行員精神臂章-「SAFETY IS OUR ATTITUDE」，希望從培訓學員開始，即可隨時提醒，深植正確的飛安觀念。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首梯13位培訓飛航員，將於3月1日啟程前往美國鳳凰城，進行為期1年的飛航訓練，可望於2020年第一季取得商用飛行執照（CPL）。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，張國煒對這梯培訓飛航員寄與厚望，在出發前夕親自與培訓飛航員們談話，期許大家要從培訓階段開始，就必須要培養身為民航飛航員應有的責任感，養成獨立的精神及嚴守自我紀律，同時也莫忘秉持一顆謙虛的心，學習團隊合作的精神。

星宇航空第二批培訓飛航員近日已完成初階面試作業，可望於今年9月安排第二批學員赴美受訓，繼續不斷培育優秀的航空專業人員，也讓星宇航空的飛安政策與態度，從學習階段就開始落實札根。

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關鍵字：星宇航空,張國煒

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