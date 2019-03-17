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影／尾牙中50萬！她2個月後「莫名被開除」…傻眼：獎金都沒了

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▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲尾牙獎金還沒領完，就被公司炒魷魚。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

抽中尾牙大獎是大家心心念念的願望，不過深圳市一名李小姐卻在抽到11萬人民幣（約新台幣50萬元）後，短短2個月就被公司無故開除，甚至連獎金都沒拿齊全，讓她氣得一狀告到法院。

據《看看新聞》報導，擔任櫃台人員的李小姐抽中11萬大獎後，公司先支付2萬人民幣（約新台幣9萬元），承諾其餘的9萬人民幣（約新台幣41萬元）會在之後補發；不料2個月後，她卻被公司用「不成文的規定」開除，雖然公司在之後的勞動仲裁中，支付了辭退的補償金，但剩下的尾牙獎金卻因為不在勞動仲裁範圍內，導致憑空消失。

相關負責人指出，公司尾牙大獎自2015年設立以來，都有員工做到年底才能領餘款的「不成文規定」，且獎金應定性為贈予，因此可以撤銷。負責人還告訴李小姐剩下的獎金「是不會給了」，讓李女認為公司是故意想賴帳，氣得告向法院。

▼李小姐抽中現金大獎，但公司卻賴帳。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼李小姐抽中現金大獎，但公司卻賴帳。（圖／翻攝自看看新聞）

法院根據李小姐提供的微信聊天截圖，尾牙影片及文字資訊，一審判決資方應按照承諾的獎勵待遇，向李小姐支付獎金差額。不過公司卻對此判決不服，打算再提出上訴。

網友看完紛紛表示，「不願意給幹嘛還弄個獎項，最後把人開除」、「給不起！」、「很會耍賴」、「可能內定好的人沒抽中？」、「玩不起就不要辦」、「太噁心了，告死他」、「早點看清這間公司也好」。

▼公司不把獎金給齊還把員工開除。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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尾牙中50萬！她2個月後「莫名被開除」：獎金都沒了

關鍵字：尾牙,賴帳,開除,炒魷魚,抽獎

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