　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／刮傷路邊轎車！她努力湊500賠償…暖車主：給我一顆糖就好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

安徽省阜陽市阜南縣近日上演溫馨戲碼，一名女子報警表示，自己出來買糖果給孩子吃，結果在騎電動自行車返家時，不小心刮傷路邊停泊的轎車，她聯繫不上車主，所以想請警方幫忙。車主到現場後，從員警提供的資訊得知，肇事者的家庭其實為貧困戶，因此他決定「讓對方賠償一顆糖就好」，藉此減輕女子的經濟壓力。

綜合陸媒報導，事件發生在2月17日，車主是一位20多歲的男子，他在聽說肇事者的家庭狀況後，就說讓女子賠10元（人民幣，約新台幣50元）就行；但女子覺得10元有點少，於是自己努力掏出身上所有零錢，加起來約100多左右（約新台幣500元），準備全部賠給車主。

▼肇事女子刮到車後，沒有立刻閃避，而是選擇聯繫對方。（圖／翻攝自微博）

▲▼刮傷路邊轎車！她努力湊500賠償…車主：「賠這個就好」結局暖炸。（圖／翻攝自微博）

車主看見後決定連錢都不要了，直接從女子的手中拿走一顆糖說，「那賠我一顆糖吧。」之後不等對方說什麼，就上車把車開走了。這位暖心車主事後表示，自己的車是剛買來的，總價大約16萬（約新台幣74萬元），當時要求對方賠一顆糖的時候其實腦子並沒有多想什麼，單純覺得這不是什麼大事。

這段故事在網路上引起熱烈回響，大家一致稱讚兩方都做得很棒，「這個母親可以選擇逃避，但是她沒有；車主可以選擇正常索賠，但他也沒有」、「終於有正面新聞了！」、「這顆糖，很甜」、「相信人間還是有溫暖」、「我竟然哭了」、「太暖心了」、「善意對善意」、「車主缺女友嗎～」。

▼暖心車主。（圖／翻攝自微博）

▲▼刮傷路邊轎車！她努力湊500賠償…車主：「賠這個就好」結局暖炸。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
翹腳會損傷精子！醫曝5項恐怖後果　網驚：腳瞬間放下
獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」！擁吻纏綿1分半

關鍵字：賠償,刮車,轎車,糖果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機「暖舉」惹哭眾人

影／雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃「20隻布偶」…0元到手秒露奸笑

影／陸宣傳片《中國軍隊一分鐘》曝光！　告訴你解放軍「1分鐘可做什麼」

百度董事長李彥宏：5G發展還要再幾年「中美應互相依賴」

女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻罵：炫富報應！

多圖／網傳黑洋腸直播主床戰「送愛滋」！　7女啪完全中鏢

多家航空公司停飛！波音CEO：我仍對737MAX安全性充滿信心

麻醉結紮！厭世貓「舌頭外露」眼神死：我在哪？　鏟屎官狂搓0反應…網笑瘋

影／逛街被偷東西！他暴哭打電話報警　網全傻：先找腦子吧

影／一腳踏四船！花心男網戀一天噴2.8萬　「正妹們」揭曉嚇壞他

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

影／山西2住宅坍塌12搜救犬「狂聞找人」　已救出20人、13失聯

預防美使館竊聽　習近平訪義「飯店要離它遠一點」

兩會落幕　陸委會：北京對未來充滿憂慮與不確定

影／刮傷路邊轎車！她努力湊500賠償…暖車主：給我一顆糖就好

華聞快遞／黑龍江省減稅降費惠及117萬戶小微企業

白宮在「確保陸實現承諾」起爭議　南華早報：川習會將延至6月

內政部開罰50萬！凌友詩：「違反人權」將保留申訴權利

醉男住酒店半夜嚇哭！「男服務生趴他身上」秒打給朋友：我被搞了

「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

提前10天迎來首批候鳥　數十萬鳥兒陸續回大陸「最北濕地」

富商砸15萬建歐盟最短「1m長」高速公路　背後藏洋蔥...

獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

加油把握時間！汽油明日漲0.3元　95無鉛汽油28.3元

韓流加持仍敗選　孫大千：韓國瑜不見得能轉移選票

陸「銀眼」女童遭罵怪物　眼睛萎縮劇痛…美國養父母決定「摘除她雙眼」

韓流威力仍強大！盧秀燕：民進黨贏面子，國民黨贏裡子

磊山保經人DNA「富而好禮」　李佳蓉：年輕人優秀非難帶需要機會

KD缺陣沒差！柯瑞飆33分、衛少打鐵　勇士作客輕取雷霆

闖入檢察官宿舍「你家就是我家」　還請朋友上門作客

激戰神級女優「連拍7天差點死去」！台男噴25K身分曝光：超緊張興奮

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

大陸熱門新聞

醉男住酒店　「男服務生趴他身上..

床的世界、和成研發長照產品登陸

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

嫩模拔火罐脖子＋背全燒爛

四大血型性格特徵大揭露

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

大陸租屋仲介裝潢完隔天就出租

男友餵愛2年胖到100公斤　女..

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」飆淚..

電子菸比香菸毒「上癮機率高一倍..

刮傷轎車！她努力湊錢賠償　對方..

全是豪宅　天下第一村傳財政困難

更多熱門

相關新聞

男駕車返家遭撞　轎車車側全毀

新北市樹林區大安路與備內街口，13日晚間10時許，發生一起車禍意外。一輛廖姓男子所駕駛的黑色轎車，沿樹林大安路往新莊方向行駛，在備內街口欲左轉返家，遭19歲林姓女子所駕駛的藍色轎車，從對向車道筆直撞上。巨大聲響讓附近許多居民跑出來查看並協助報警。

轎車逆向害騎士慘摔...大媽默哀3秒後加速離去

警尾隨拒檢轎車　毒男撞機車遭逮

搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折拿不到賠償

基泰老董搞曖昧　董娘獲償60萬確定

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

酒店玩重量騎乘　完事後他看淡一切

勝利惡劣對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面