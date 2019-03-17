影／刮傷路邊轎車！她努力湊500賠償…暖車主：給我一顆糖就好

記者朱世凱／綜合報導

安徽省阜陽市阜南縣近日上演溫馨戲碼，一名女子報警表示，自己出來買糖果給孩子吃，結果在騎電動自行車返家時，不小心刮傷路邊停泊的轎車，她聯繫不上車主，所以想請警方幫忙。車主到現場後，從員警提供的資訊得知，肇事者的家庭其實為貧困戶，因此他決定「讓對方賠償一顆糖就好」，藉此減輕女子的經濟壓力。

綜合陸媒報導，事件發生在2月17日，車主是一位20多歲的男子，他在聽說肇事者的家庭狀況後，就說讓女子賠10元（人民幣，約新台幣50元）就行；但女子覺得10元有點少，於是自己努力掏出身上所有零錢，加起來約100多左右（約新台幣500元），準備全部賠給車主。

▼肇事女子刮到車後，沒有立刻閃避，而是選擇聯繫對方。（圖／翻攝自微博）

車主看見後決定連錢都不要了，直接從女子的手中拿走一顆糖說，「那賠我一顆糖吧。」之後不等對方說什麼，就上車把車開走了。這位暖心車主事後表示，自己的車是剛買來的，總價大約16萬（約新台幣74萬元），當時要求對方賠一顆糖的時候其實腦子並沒有多想什麼，單純覺得這不是什麼大事。

這段故事在網路上引起熱烈回響，大家一致稱讚兩方都做得很棒，「這個母親可以選擇逃避，但是她沒有；車主可以選擇正常索賠，但他也沒有」、「終於有正面新聞了！」、「這顆糖，很甜」、「相信人間還是有溫暖」、「我竟然哭了」、「太暖心了」、「善意對善意」、「車主缺女友嗎～」。

▼暖心車主。（圖／翻攝自微博）