　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

拜拜,祈求,擲杯,抽籤（圖／記者周宸亘攝）1815110,1815109

▲許多人辭祖完後，所有惡運都解決了。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

相傳有個神祕習俗「辭祖」，女子與丈夫離婚後，若是沒有和夫家祖先拜別，可能會招來惡運。一名女網友就不知道有辭祖的儀式，結果離婚後，女兒一直發燒生病住院，醫生怎麼檢查都沒有發現解決問題，她立刻辭祖後，女兒的燒都退了，讓她整個嚇壞。

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，當女生真的很卑微，離婚還得到夫家辭祖，但是他並沒有做這件事，導致她現在過得並不好，「心裡真的很毛、真的很X，X的，憑什麼婚前被你折磨，離婚後我還要用這事，真是夠了，孽緣孽緣孽緣，如果當初我知道有辭祖這件事，或許現在會比較好過一點吧！」

請繼續往下閱讀...

她離婚惡運連連，還真心向其他網友建議說，奉勸各位離過婚的女子去辭祖一下，去廟裡也好，土地公廟與城隍廟都可以，「對你未來運勢與下一段姻緣會比較好」，就怕有其他女子受害。

男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲現在結婚似乎沒有好處，離婚還有一堆事要處裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay)

文一PO出，立刻釣出許多離婚的人妻讚爆。一名女網友說，女兒在她離婚後開始生病發燒，住進醫院檢查也找不出任何原因，醫生也沒有辦法，她只好問問家中的神明，才知道有辭祖這件事，「我就請神明跟他家祖先溝通而已欸，至少我了這些事情後，我女兒沒有天天發燒了。」

另一名網友就分享媽媽鐵齒的故事說，媽媽離婚後工作不順，交的男友沒一個對她好，全都是爛男人，甚至莫名其妙從樓梯跌倒，跛腳一輩子，或是這裡痛那裡不舒服的，子宮還長了瘤，幾年前差點要把子宮拿掉，「都衰10幾年了，一個會通靈的姨丈才說要辭祖，才請家中男丁幫忙告知祖先，沒有拜過祖先沒事，拜過了的話還是不要鐵齒。」

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

也有許多網友贊同說，「我媽媽也是離婚20年才知道要辭祖！而且後期一直瞄到跟夢到」、「一定要～不然夫家還是認為妳是他們家的人」、「我也經歷過，我懂！！！」、「我有辭，原先不知道，但各方面一直不順，直到兩三年前辭了，至少工作運有比較好了」。

傳統文化中，女子嫁給丈夫後，會向男方祖先叩頭，證明自己是「此生為夫家的人」，也慢慢衍伸出「辭祖」的儀式，離婚後就得向男方祖先拜別，若是沒有辭祖的話，相傳接來的姻緣都很爛，甚至身體健康、工作等等惡運纏身。

▼每個人的信仰不同，信則恆信。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

ET快訊
路邊踩到一塊肉！　半透明墨綠「天然太歲」估價嚇死人
陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」
小心遲到！長榮航空3/31改「關櫃時間」 提前至起飛前60分

關鍵字：辭祖,離婚,爆怨公社,X檔案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」　網全歪樓：我家的也叫它花花！

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」　網全歪樓：我家的也叫它花花！

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

染破傷風變這樣　網驚：好像大法..

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

她到朋友新店聊天　老闆娘丟錢給..

4歲外甥給178元紅包原因曝　..

剩14天特休！主管打壓離職媽霸..

外國人試吃台灣「這零食」　好吃..

地震連4月次數驟降！專家：92..

OL請生理假！他酸：月經來一副..

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

先飆30度周五起倒春寒　全台有..

郭董高調曬合照反「害到」高鐵正..

童年毀光！她買懷舊綠豆糕崩潰：..

嘉義鳳梨價格暴跌　農糧署回應了

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

更多熱門

相關新聞

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」

現在的小孩精靈古怪，想要把他們唬得一愣一愣的已經沒那麼容易了。一名媽媽日前買了火鍋回家當午餐，因為兒子很愛吃魚板，還幫魚板取了一個暱稱叫「花花」，回家時她特別告訴兒子今天有他最愛的花花，還開玩笑說那是她用魔法變出來的，結果兒子吃完後，一秒識破。

貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她嘆：時代的眼淚

想收編浪貓　鄰居嗆：牠是我在餵

OL請生理假！他酸：月經來一副快死樣

孕婦躺病床　聽到老公打呼聲秒睡

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面