離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

▲許多人辭祖完後，所有惡運都解決了。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／綜合報導

相傳有個神祕習俗「辭祖」，女子與丈夫離婚後，若是沒有和夫家祖先拜別，可能會招來惡運。一名女網友就不知道有辭祖的儀式，結果離婚後，女兒一直發燒生病住院，醫生怎麼檢查都沒有發現解決問題，她立刻辭祖後，女兒的燒都退了，讓她整個嚇壞。

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，當女生真的很卑微，離婚還得到夫家辭祖，但是他並沒有做這件事，導致她現在過得並不好，「心裡真的很毛、真的很X，X的，憑什麼婚前被你折磨，離婚後我還要用這事，真是夠了，孽緣孽緣孽緣，如果當初我知道有辭祖這件事，或許現在會比較好過一點吧！」

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她離婚惡運連連，還真心向其他網友建議說，奉勸各位離過婚的女子去辭祖一下，去廟裡也好，土地公廟與城隍廟都可以，「對你未來運勢與下一段姻緣會比較好」，就怕有其他女子受害。

▲現在結婚似乎沒有好處，離婚還有一堆事要處裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay)

文一PO出，立刻釣出許多離婚的人妻讚爆。一名女網友說，女兒在她離婚後開始生病發燒，住進醫院檢查也找不出任何原因，醫生也沒有辦法，她只好問問家中的神明，才知道有辭祖這件事，「我就請神明跟他家祖先溝通而已欸，至少我了這些事情後，我女兒沒有天天發燒了。」

另一名網友就分享媽媽鐵齒的故事說，媽媽離婚後工作不順，交的男友沒一個對她好，全都是爛男人，甚至莫名其妙從樓梯跌倒，跛腳一輩子，或是這裡痛那裡不舒服的，子宮還長了瘤，幾年前差點要把子宮拿掉，「都衰10幾年了，一個會通靈的姨丈才說要辭祖，才請家中男丁幫忙告知祖先，沒有拜過祖先沒事，拜過了的話還是不要鐵齒。」

▲哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

也有許多網友贊同說，「我媽媽也是離婚20年才知道要辭祖！而且後期一直瞄到跟夢到」、「一定要～不然夫家還是認為妳是他們家的人」、「我也經歷過，我懂！！！」、「我有辭，原先不知道，但各方面一直不順，直到兩三年前辭了，至少工作運有比較好了」。

傳統文化中，女子嫁給丈夫後，會向男方祖先叩頭，證明自己是「此生為夫家的人」，也慢慢衍伸出「辭祖」的儀式，離婚後就得向男方祖先拜別，若是沒有辭祖的話，相傳接來的姻緣都很爛，甚至身體健康、工作等等惡運纏身。

▼每個人的信仰不同，信則恆信。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）