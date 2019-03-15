影／誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機「暖舉」惹哭眾人

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記者朱世凱／綜合報導

河南省鄭州市一名男童近日搭公車去學校時，不小心把20元人民幣（約新台幣90元）飯錢當作1元投入錢筒，他急得掉下眼淚求助。司機向男童表示沒辦法幫他把箱子打開，因為「這只有公司晚上結算時才能開啟」；眼看小男孩不斷用手拭淚，司機便自掏腰包拿出20元人民幣，希望別讓孩子餓肚子。網友看完紛紛直呼「帥氣的暖男是你！」。

▼男孩誤投飯錢，著急落淚。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

綜合陸媒報導，這起事件發生在本（3）月11日，199號公車司機鄭豫煒表示，男童當時急忙上車後就直接走進車廂，當公車行駛不久，男童便匆忙跑過來看錢筒，詢問能否打開它。當他解釋不能「開筒」的原因後，男童就默默流淚，還連忙用手擦拭。

擔心男童可能沒飯吃，加上會影響學習情緒，鄭豫煒便從外套內襯中掏錢給對方。男孩起初不敢要，直到司機堅持要求，他才收下並且有禮貌地鄭鞠躬致謝。鄭豫煒說，「當時小朋友也是感覺不好意思接這個錢，我就說你拿著吧，就算叔叔借你的。」他也說，「解決了這個小朋友的問題，我的心裡也挺高興的。」

鄭豫煒最後還不忘安慰地摸摸孩子的頭，並且拍拍肩膀要對方打起精神。網友看完表示，「我看著也跟著掉淚了」、「人間處處有溫暖」、「司機真的太帥太暖了！」、「好有禮貌的小朋友和很棒的司機」、「摸頭殺」、「心裡也暖暖的」、「每天來點正能量」。

▼司機自掏腰包給男孩餐錢。（圖／翻攝自梨視頻）

▼司機摸摸男孩的頭安慰他，對方也回予一個敬禮。（圖／翻攝自梨視頻，下同）