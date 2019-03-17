兩會落幕　陸委會：北京對未來充滿憂慮與不確定

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會16日正式落幕，陸委會發言人邱垂正當天分析，相關報告與發言顯示北京當局對未來充滿憂慮與不確定性。「中共當前內外問題根源於集權的政治體制與社會改革不足。」

邱垂正16日早上出席國立政治大學國際關係研究中心舉辦的「習近平時代的中國：變遷與挑戰」研討會，在致詞時指出，有別於中共第19次全國代表大會時的雄心壯志，今年中國大陸全國兩會的相關報告與發言，對未來充滿憂慮與不確定性，再三警示今年發展環境更加複雜嚴峻，風險挑戰也更多；除了受中美貿易爭端影響，內部發展轉型也面臨瓶頸。

他接著說，中共當前內外問題根源於政治體制、社會改革不足。「集權的結果導致缺乏監督制衡，造成決策容易偏差失誤，無法有效因應內部系統性風險與結構性矛盾，讓社會健康穩定發展出現很大挑戰與困境；錯誤對外作為也引發區域緊張，加大國際社會對中共霸權擴張疑慮。」

▼大陸全國兩會16日落幕。（圖／記者曾俊豪攝）

邱垂正表示，中共各界在全國兩會期間，有不少呼應「習五條」的言論，大多都是重複歌頌既定對台立場，美化宣傳意圖消滅中華民國的「一國兩制」台灣方案，以及推進終極統一的民主協商。「這些違反歷史潮流與台灣人民自由意志的主張，只是凸顯中共缺乏改善兩岸關係的智慧，也缺乏對台灣社會的認識了解，令人遺憾。」

他最後呼籲，北京當局應及早認清兩岸客觀現實，不要錯誤操作對台統戰分化、武力威嚇，才能真正有助台灣兩岸關係良性互動。