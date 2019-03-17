內政部開罰50萬！凌友詩：「違反人權」將保留申訴權利

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

針對台籍凌友詩擔任中國全國政協委員一事，內政部近日表示，將處罰新台幣50萬元。凌友詩接受港媒訪問時回應，「台灣當局的做法不合法，也不合情理，將對判決保留申訴的權利。」

據香港《星島日報》17日報導，凌友詩接受採訪時表示，《兩岸人民關係條例》是基於兩岸處於交戰狀態而制定的；既然是交戰狀態法規，不准到大陸擔任黨、政、軍及政治性組織職務的限制，就只能限於台灣現役軍人或政府高層，不能下及台灣政府基層人員和一般平民百姓。「如果牽連如此之廣，連一般基層公務員或普通百姓也限制，那就是違反人權、限制人民自由了。」

她接著說，她只是台灣普通老百姓，不能同意當局所做的罰款裁定，認為這個裁定不合法，也不合情理；她在中國大陸沒有居民證，所以台灣政府不採取註銷戶籍的方式，而用另一個條款，以她在大陸地區的黨、政、軍、政治性組織擔任職務，罰款10萬到50萬元。又由於當局認為她發言「極其不當」，所以罰最高罰款。

凌友詩最後強調，「兩岸人民關係條例是個竹幕條款，嚴重違反人權，目的在阻止台灣人民到大陸去發展。本人對判決保留申訴的權利。」

▼凌友詩發言遭到大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

內政部15日發布新聞稿表示，依據中共「中國人民政治協商會議」（簡稱中共政協）網站刊登的委員名單顯示，凌友詩是以人民團體「中華全國台灣同胞聯誼會」代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，且在108年3月11日全國委員會第2次會議第4次全體會議中發表演說，違反兩岸條例事證明確。

內政部又指，依照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）規定，台灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。經內政部查證，凌友詩目前仍保有中華民國戶籍及國籍，適用兩岸條例規定。

據悉，在中國全國政協大會上，港區台籍政協委員凌友詩以「高8度」音調發言，強調自己熱烈期待兩岸統一，在今年的「兩會」中暴紅；對此，網友紛紛起底她出身於高雄，且擁有綠卡。

大陸委員會發言人邱垂正14日表示，凌友詩確實有中華民國的戶籍，且先前還持中華民國護照進出台灣，若查明她有在大陸申領護照、設籍，就會依《兩岸人民關係條例》註銷她的台灣戶籍。