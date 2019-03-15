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影／傻眼！他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去…建商回應網全笑爛

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記者朱世凱／綜合報導

現今有許多房子越做越小，希望能降低坪數好讓年輕人買得起。不過廣州市一處社區雖然不是「奈米樓」，但裡頭卻出現了「超奈米洗手台」。屋主傻眼表示，整個空間只有一個巴掌大，與他先前看到的樣品屋完全不同。建商對此回應，雖然實用性可能還要評估，不過在客戶購屋前，從未承諾過洗手台具體大小。

▼屋主在交屋後發現洗手台「超奈米」。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去。（圖／翻攝自梨視頻）

屋主表示，「我是第一次見到這麼奇葩的洗手台。買房的時候跟樣品屋是不一樣的，樣品屋是標準的洗手台，現在這個就只有巴掌那麼大，手都放不進去，這還叫做洗手台嗎？」他也說，「大部分的屋主都把這個拆了，因為以後肯定用不到啊！建商交屋的時候還說沒辦法幫我們換掉。」

建商對此回應，這名屋主所買的是第二期建的房屋，而他們所說看過的樣品屋其實是第三期建的，「這兩個完全是不同的產品，定價也不一樣，三期的本來就比二期的要高，所以它的洗手台肯定會大些；雖然洗手台的實用性可能還要評估，但屋主買房前，我們也沒有承諾過具體大小。」

▼樣品屋的洗手台明顯大很多。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去。（圖／翻攝自梨視頻）

雖然目前建商正和屋主們協商解決方法，不過事件曝光後引起網友熱烈回響，有人笑說，「這個洗手台的大小似乎是用來洗指甲，而非洗手」、「5千年未見無恥之人，我們如今都見到了」、「市面上都買不到的珍藏限量版的洗手台」、「活了這麼多年，第一次見到這種尺寸的呢…」、「建商說的是人話嗎？」、「給寵物訂製的吧」、「建商：行為藝術懂不懂？」。

▼網友笑說有了這洗手台，不怕手機玩一半掉下去。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼他買房驚見洗手台「超奈米」：手都塞不進去。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：洗手台,奈米,建商,屋主

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