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酒店玩「重量騎乘」超嗨！完事後他秒進賢者模式　滄桑眼神看淡一切

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▲越南一名男子去酒店玩，「小姐服務」超驚人。（圖／翻攝自Huy Quần Hoa臉書）

▲越南一名男子去酒店玩，「小姐服務」超驚人。（圖／翻攝自Huy Quần Hoa臉書）

國際中心／綜合報導

越南一名男子到酒店玩耍，叫了小姐服務後，沒想到現場竟然來了一名「重量級乳妹」，跨坐在他的身上隨音樂搖晃，而他也不忘搓揉女方的胸部，反差感超衝擊，他事後秒進「賢者模式」，看起來面露滄桑，像是看盡了人生。

越南網友「Huy Quần Hoa」在臉書粉絲頁上傳一系列的照片，當事男子提供與朋友的對話內容指出，「先生，晚上一起出去吧。」「去哪裡？」「我知道有一個快樂的地方，那邊很美麗。」因應邀約，他似乎和朋友跑去酒店玩，隨後也叫了小姐服務。

▲越南一名男子去酒店玩，「小姐服務」超驚人。（圖／翻攝自Huy Quần Hoa臉書）

沒想到現場來了一名「重量級乳妹」。透過該朋友提供的畫面可以看到，乳妹跨坐在男子的身上搖晃，任由男方搓揉胸部，靠近鏡頭的這方還坐著一名白皙辣腿的女子正使用手機；另一張照片可以看到，完事後，乳妹「大字形」攤在沙發上，而男子則處在「賢者模式」面露滄桑，像是看盡了人生。

畫面曝光後，網友們紛紛蓋樓留言：「根本天堂」、「有一點點肉很美啊」、「辣寶貝擋不住」、「食量真好」、「超喜歡肉盾的衝擊感」、「旁邊坐著朋友的瘦妹無聊玩手機」、「老司機就是不一樣」、「臉部埋在肉堆內很幸福」、「很保暖吧，內心也不空虛了」、「為什麼事後顯露出絕望呢」。

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酒店玩重量騎乘超嗨！完事後他進賢者模式　滄桑眼神看淡一切

關鍵字：酒店,小姐,巨乳,東南亞要聞

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