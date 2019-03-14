影／雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃「20隻布偶」…0元到手秒露奸笑

記者朱世凱／綜合報導

許多人玩夾娃娃機總會大出奇招，不管是用搖的、甩的，就是希望可以獲得裡頭物品。不過浙江省嘉興市嘉善縣一名黃姓男子，竟然和多位朋友「組隊」，一起用雷射筆燒斷夾娃娃機裡的繩子，短短2個月內就狂掃超過20隻的布偶及公仔，連警方都對他們的手法嘖嘖稱奇。

▼黃男用雷射筆燒斷繩子，藉此獲得布偶。（圖／翻攝自梨視頻）

從店家的監視錄影器可以看到，身穿黑衣頭戴白帽的黃男貼在機台上，運用手中的雷射筆燒斷吊著娃娃的繩子，隨後娃娃就「咚」一聲地掉下來，完全不花一毛錢就可以獲取豐富戰利品。

員警表示，黃男已經多次到店裡用這手法偷娃娃，他們偷到娃娃之後，「感覺表情啊，還有肢體動作上，都是比較開心的，可能是覺得這個沒有花錢吧，感覺有種刺激感。」

店家指出，黃男和他的同夥在短時間內偷走20多隻娃娃，同時損壞了部分機械，造成超過3000人民幣（約新台幣1.3萬元）損失；為了應付黃男的偷竊手法，目前已全面更換成不易燃燒的繩子。警方也根據線索，正全力追捕「娃娃大盜」及其同夥。

▼黃男還邀請同伴一起加入偷娃娃行列。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，台灣也曾發生類似事件，2014年曾有竊賊在台中市利用雷射光筆照射尼龍繩，隔著玻璃不到1分鐘時間，就把紅線燒斷，取得手機盒準備兌換價值1萬多元的智慧型手機；業者發現線頭有燒毀痕跡，調閱監視器才發現男子作弊，立即報警抓人。

網友看完表示，「聰明用錯地方」、「為了娃娃坐牢，得不償失」。銷售雷射筆店家表示，功率大小和光束威力成正比，如果功率換成300毫瓦，火柴3秒鐘就能點燃；不過店家很少進這種貨品，擔心消費者受傷，因此市面多為50毫瓦到200毫瓦功率的雷射筆。

▼黃男狂掃超過20隻布偶。（圖／翻攝自梨視頻）