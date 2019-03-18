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尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

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▲利用東北海道周遊觀光巴士　暢遊北海道札幌好輕鬆。（圖／北海道觀光振興機構•shutterstock.com提供）

▲爽玩北海道後，卻是他悲劇的開始。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自聖誕禮物公園臉書專頁）

網搜小組／綜合報導

看到最近有人尾牙抽中50萬大獎，最後遭無故開除的悲慘例子，一名網友也分享，身邊朋友欲哭無淚的經歷，那位苦主之前在尾牙抽到北海道5日遊，沒想到爽玩回來後，下場超淒涼；而原po也忍不住怒道，「要不是在身邊發生的，我也不信有這麼醜陋的公司。

深圳一名李小姐在公司擔任櫃台人員，她幸運抽到11萬人民幣（約新台幣50萬元）後，公司先是給她2萬人民幣（約新台幣9萬元），並承諾尾款之後補發，怎料2個多月過去，她竟被以「不成文的規定」開除，雖然公司事後支付辭退的補償金，但剩下的尾牙大獎，也因此消失無蹤。

請繼續往下閱讀...

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲尾牙抽到北海道5日遊，老闆竟要他自己找旅行社。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

新聞一出，掀起熱烈回響，就有《ETtoday新聞雲》讀者留言分享親友的類似遭遇，他表示，「身邊有人抽到北海道5日遊，結果公司叫對方自己找旅行社先去玩，旅費報統編，然後還要請特休去，結果他玩完後旅費還沒報就被裁了。

儘管男網友不方便透露是哪間公司，不過他仍好心勸，「這個世道已經不是像以前那樣，穩穩認真努力工作就能做到退休，人還是要有突然間，如果沒有工作，你還能立即轉換做什麼或創業的第二方案，不然哪天輪到自己，除了錯愕憤怒外，也沒辦法做什麼。」

另外，深圳的李小姐並不想吃下這悶虧，於是憤而提告。法院根據她提供的對話截圖，尾牙影片及文字資訊，一審判資方應按照承諾的獎勵待遇，向李小姐支付獎金差額；不過公司對此判決不服，打算再提出上訴。

▼示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼低頭族、滑手機、手遊（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：尾牙,北海道旅遊,主管,旅行社,特休,資遣,慣老闆,報帳

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