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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」：別從我身上跨過去！

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▲▼座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」。（圖／翻攝自微博）

▲女乘客座位靠窗喊借過！大媽竟發瘋狂吼「不要臉」。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名自稱50歲的東北大媽近日搭乘高鐵時，故意用行李箱擋在走道上，年輕女乘客想「跨過行李」坐靠窗座位，她還用言語羞辱對方。乘客見狀後不斷替女乘客抱不平，並拿起手機拍攝上傳，網友看完紛紛直呼「可恥的大媽」、「丟人現眼」。

影片可見，大媽當時坐在三個座位的中間位子上，行李箱就放在座位前方；一位女乘客想跨過行李箱坐靠窗位子時，說了句「借過一下」，沒想到大媽卻突然發狂大喊「我就不借過，咋地（怎樣）？你可以走過去，你不能從我身上邁過去。」

大媽飆罵完幾句後，才把行李箱從座位前拉到中間走道，女乘客也勉強擠進自己座位；但大媽卻不肯罷休，繼續怒吼女乘客，「你咋那麼不要臉呢？你長得好看啊？太他X不像話了，百分之百90後的。」

▼大媽四處譙乘客。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」。（圖／翻攝自微博）

有乘客這時發話說，「不要一直說90後的壞話」，還有乘客加入戰局罵大媽是「人渣」。大媽不甘示弱回嗆，「誰他X剛才說我是人渣來著？」接著又大罵用手機拍攝的男乘客，「我X你媽！來，隨便錄，給我發到網上。」

然後大媽又轉過身，去攻擊另一名用手機拍她的男乘客，「來，隨便錄，給我發網上。我X你媽！咋地？你跟她有關係啊？以為我們東北人好欺負啊？全都上來了？」

大媽在短短6分鐘的時間內持續爆粗口，還說「醜人才多作怪呢！長的醜才事多，看你長的那個X樣。你也就會發個朋友圈，還拿個破手機，就是窮人，窮的呀，都血尿。」大媽最後更揚言要報警處理。

▲▼座位靠窗喊借過！大媽行李擋道狂吼「不要臉」。（圖／翻攝自微博）

雖然影片並未交代事件後續，但是早已在網路上瘋傳。不少網民批評大媽「素質真差」、「這人把東北人臉都丟光了」、「整個車廂就2個男人挺身而出啊？別人呢？都能忍啊」、「自己不要臉！還說別人呢！真服了這口音的人！真想問問她知道什麼是不要臉嗎？」、「就算是兩人一開始有爭執，大媽也不該隨意人身攻擊！」。

▼大媽飆罵實錄。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：大媽,高鐵,座位,借過,讓道

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