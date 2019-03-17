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圖書館當旅館！情侶上演「人體麻花捲」入侵兒童室　娃看傻：他們在幹嘛？

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一對情侶在圖書館的兒童室摟摟抱抱，一旁還有小孩圍觀 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

情侶在公眾場合親密互動沒有錯，但如果不知道分寸可能引起旁人不滿。一名女網友日前帶著孩子到圖書館的兒童室看書，結果竟然有一對小情侶直接躺在木地板上摟摟抱抱，不顧一旁還有許多年幼的孩子，讓不少家長不滿地說，真的很誇張。

這名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，他趁著周末帶小朋友到家裡附近的圖書館看書，館內設有兒童讀書空間，結果一進去竟看到一對情侶躺在木地板上，兩個人身體纏綿、卿卿我我，男生親暱地緊摟著女生的腰，彷彿整個空間只剩下他們2人。

請繼續往下閱讀...

兒童室裡還有不少年幼的孩子，看到這對情侶的行為紛紛投以好奇的眼光，不禁讓她無奈地說，「要放閃也該換個地方吧！」在幼童專屬的公共空間這麼親暱，實在是不太妥當，「旁邊那位小孩看得應該很疑惑，哥哥姐姐在幹嘛」，直到館內人員也看不下去，這才出面阻止。

網友們看到照片紛紛留言，「兒童室不是給你們製造兒童用的，地點選一下很難」、「沒錢開房間嗎」、「誇張，這是圖書館不是賓館」、「這個地點真的不適合」、「誇張欸！還有小孩在那邊餒」、「公共場所直接坐在他們旁邊看阿，看他們能親多久」、「在小朋友的地方這樣不太好啦」。

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關鍵字：爆怨公社,圖書館,兒童室,情侶,麻花捲

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