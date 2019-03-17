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預測立委補選藍營橫掃4席　這些名嘴慘被打臉了！

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▲陳揮文、黃暐瀚。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》YouTube、黃暐瀚臉書）

▲陳揮文、黃暐瀚。（圖／翻攝自《少康戰情室》YouTube、黃暐瀚臉書）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日登場，民進黨守住新北、台南兩席，打臉許多名嘴及選前民調的預測。其中，資深媒體人陳揮文日前才在節目中大膽預測，「國民黨會4席全拿，大家可以等選後來驗證」，但補選結果出爐後卻慘遭打臉，並且在17日道歉，「以最卑微的心情跟大家抱歉，昨天預測是錯誤的」。

陳揮文日前於節目《新聞深喉嚨》中大膽預測，此役立委補選「國民黨會4席全拿，大家可以等選後來驗證」，認為高雄市長韓國瑜的「韓流」效應不但沒有退燒，反而比第一波立委補選更熱。

最終結果卻顯示，國民黨只守住彰化1席，陳揮文為此在開票直播上，被東森主播吳宇舒虧有沒有被打臉的感覺？但他仍堅持說「不會」，但接著又在另一節目上公開道歉。他說，「我當然是以最卑微的心情跟大家抱歉，我昨天預測是錯誤的」，雖然國民黨席次上是輸的，可是從基本盤來看，「民進黨只能算是慘勝或險勝」，並強調自己沒有要硬凹，只是從大方向來看確實預測錯誤。

另外，資深媒體人黃暐瀚選前也預測「國民黨4席立委全拿」，認為「韓流戰清流」、「禿子、燕子、漢子戰小英」，國民黨4席全上是不用懷疑的，如今結果出爐，黃暐瀚也認「韓流重傷！」，韓國瑜還是無法在這麼綠的地方打勝仗。

而未來事件交易所日前也表示，國民黨候選人謝龍介、柯呈枋、洪麗萍皆領先民進黨及其餘無黨籍對手，新北方面，國民黨鄭世維與民進黨余天是五五波，認為國民黨至少能拿下3席立委補選，同樣預測失敗。

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關鍵字：國民黨,立委補選,民進黨,陳揮文,黃暐瀚

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